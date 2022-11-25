Сборная Англии сыграла вничью со сборной США на ЧМ-22 по футболу
Сборная Англии сыграла вничью со сборной США в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счетом 0:0.
Всего в ходе матча Англия нанесла три удара в створ ворот, США — один.
Как отмечает «Спорт-Экспресс», Англия ни разу не обыгрывала США в официальных матчах. Команды встречались друг с другом дважды на чемпионатах мира. В матче, который прошел в 1950 году, победу одержали США, а в 2010 году игра завершилась вничью.
Ранее в этот день сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группы А ЧМ-2022. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Также сборная Сенегала обыграла команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1. Для катарцев забитый мяч стал первым в истории на чемпионате мира.
Церемония открытия чемпионата состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.
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