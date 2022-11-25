Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче ЧМ-22 по футболу
Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли вничью в матче второго тура группы А ЧМ-2022.
Игра прошла 25 ноября на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе и завершилась со счетом 1:1.
В первом тайме на 6-й минуте гол забил нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо. В самой концовке первой половины встречи защитник команды Эквадора Первис Эступиньян сравнял счет, но этот гол был отменен из-за офсайда.
В начале второго тайма на 49-й минуте полузащитник эквадорцев Эннер Валенсия забил в ворота сборной Нидерландов, тем самым установив итоговый счет в матче.
По итогам игрового дня в группе А первое место занимают Нидерланды (4 очка). На второй строчке Эквадор (4 очка), третью занимает Сенегал (3 очка).
Как напоминает газета «Спорт-Экспресс», 29 ноября нидерландцы встретятся со сборной Катара. В этот же день Сенегал сыграет с Эквадором в третьем туре группового турнира.
Ранее в этот день сборная Сенегала обыграла команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1. Для катарцев забитый мяч стал первым в истории на чемпионате мира.
Также 25 ноября сборная Ирана обыграла команду Уэльса со счетом 2:0.
Накануне сборная Бразилии одержала победу над Сербией в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра завершилась со счетом 2:0.
Церемония открытия чемпионата состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.