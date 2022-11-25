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Сенегал обыграл Катар и лишил его выхода в плей-офф ЧМ

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Фото: Global Look Press/IMAGO/JB Autissier
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Сборная Сенегала в пятницу, 25 ноября, обыграла команду Катара в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

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Матч завершился со счетом 3:1, для сборной Катара забитый мяч стал первым в истории на чемпионате мира.

В составе победителей отличились Булай Диа, Фамара Дьедиу и Бамба Дьенг. Гол команде Катара принес Мохаммед Мунтари.

По итогам матча Сенегал занимает третью строчку турнирной таблицы группы А с тремя очками. Катар имеет ноль баллов и лишается выхода в плей-офф ЧМ-2022.

Как напоминает газета «Спорт-Экспресс», 29 ноября Сенегал встретится в матче с Эквадором в третьем туре группового турнира. В этот же день состоится игра сборной Катара с командой Нидерландов.

20 ноября сборная Эквадора по футболу обыграла команду Катара со счетом 2:0 в матче открытия ЧМ-2022. Оба гола в ворота Катара забил нападающий и капитан команды Эквадора Эннер Валенсия. Причем первый гол он забил с пенальти.

Церемония открытия чемпионата состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошел парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

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