Сборная Австралии обыграла команду Туниса в матче ЧМ-2022
Сборная Австралии победила команду Туниса со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре в субботу, 26 ноября.
Матч группы D, куда также входят Франция и Тунис, прошел на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, передает «Спорт-экспресс».
Единственный гол в игре забил нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк на 23-й минуте матча.
22 ноября в первом туре группового этапа Австралия проиграла сборной Франции с разгромным счётом 1:4. Полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин открыл счет на девятой минуте. Затем в составе сборной Франции за пять минут мячами в ворота соперников отметились Адриен Рабьо и Оливье Жиру. Во втором тайме голы забили Килиан Мбаппе. Также Оливье Жиру на 71-й минуте записал на свой счет дубль. Тунис сыграл вничью с Данией (0:0)
В среду сборная Франции проведет матч против Дании (19:00 мск).
Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.