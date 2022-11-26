Реклама
Прямой эфир
Армия
ВС РФ предотвратили атаки ВСУ в ЛНР на донецком и южнодонецком направлениях
Мир
Немцы высказались против возвращения Меркель на пост канцлера ФРГ
Мир
В МИД РФ предрекли неудачу Киеву в линии на «возвращение» Крыма
Мир
В Италии признали свою ошибку при введении эмбарго на нефть из России
Мир
В Днепропетровске прогремели взрывы
Армия
Под Артемовском ликвидировали украинского боевика Сидорко
Мир
В Японии заявили о стратегии по нанесению ответных ударов совместно с США
Мир
Путин и Алиев обсудили реализацию договоренностей с Арменией
Общество
В МАГАТЭ предупредили о последствиях удара по хранилищу отработанного топлива на ЗАЭС
Мир
Лавров заверил, что народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей
Общество
По подозрению в тройном убийстве в Подмосковье задержан подросток
Мир
Японцев предупредили о высокой цене за отказ от нефти из России
Сюжет:

Сборная Австралии обыграла команду Туниса в матче ЧМ-2022

0
Фото: Global Look Press/Zheng Huansong
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная Австралии победила команду Туниса со счетом 1:0 в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре в субботу, 26 ноября.

Игра не номер один: на ЧМ-2022 в Катаре скандалы пока громче футбола
Болельщиков лишили пива, Инфантино произнес стыдную речь, кассирам не дают воды, а командам — играть в радужных повязках

Матч группы D, куда также входят Франция и Тунис, прошел на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре, передает «Спорт-экспресс».

Единственный гол в игре забил нападающий сборной Австралии Митчелл Дюк на 23-й минуте матча.

22 ноября в первом туре группового этапа Австралия проиграла сборной Франции с разгромным счётом 1:4. Полузащитник сборной Австралии Крейг Гудвин открыл счет на девятой минуте. Затем в составе сборной Франции за пять минут мячами в ворота соперников отметились Адриен Рабьо и Оливье Жиру. Во втором тайме голы забили Килиан Мбаппе. Также Оливье Жиру на 71-й минуте записал на свой счет дубль. Тунис сыграл вничью с Данией (0:0)

В среду сборная Франции проведет матч против Дании (19:00 мск).

Церемония открытия ЧМ-2022 состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в катарском городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022