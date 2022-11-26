Сборная Польши обыграла команду Саудовской Аравии в матче ЧМ-2022

Сборная Польши в субботу, 26 ноября, обыграла команду Саудовской Аравии в матче второго тура ЧМ-2022.

Встреча на стадионе «Эдьюкейшн сити» завершилась со счетом 2:0.

В команде Польши отметился полузащитник Петр Зелиньский, забив гол в первом тайме. Затем на 81-й минуте нападающий Роберт Левандовски удвоил счет сборной Польши.

Как сообщает газета «Спорт-Экспресс», по итогам матча сборная Польши имеет четыре очка и понимается на первое место в группе С. Саудовская Аравия занимает вторую строчку с тремя очками.

30 ноября Польша встретится в матче против Аргентины. В тот день сборная Саудовской Аравии сыграет с командой Мексики.

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