Невозможное возможно: эмбрионы-рекордсмены и триумф саудитов

За что главу Тайваня обвинили в жестокосердии, как новорожденные могут быть взрослее своих старших братьев и сестер и чем шарф Виктора Орбана возмутил румын и украинцев. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

До чего дошел прогресс

На этой неделе мировой общественности предъявили новый рекорд — близнецов, благополучно появившихся на свет из эмбрионов, замороженных еще 30 лет назад .

Изначально они были созданы в 1992 году под анонимную американскую пару, которая ими по каким-то причинам не воспользовалась. И в 2007 году эти «полуфабрикаты» младенцев были переданы национальному центру донорства эмбрионов в штате Теннеси, где они хранились в жидком азоте при температуре –196 °C до лучших времен.

Невозможное возможно Филип и Рейчел Риджуэй с близнецами Фото: Sky UK

Лучшие времена наступили в нынешнем году, когда пара из Орегона решилась на процедуру ЭКО, узнав о возможности использовать донорские эмбрионы. Как пояснила мать Рэйчел Риджуэй, они отнюдь не стремились получить эмбрионы, которые были заморожены дольше всех в мире, а просто пожалели тех, «которые ждали дольше всех» . При этом изначально эмбрионов было пять, но сохранить жизнеспособность спустя три десятилетия смогли лишь три из них, а успешно развиться — всего два.

К слову, у новоиспеченных родителей необычных младенцев уже есть четверо своих детей возрастом от двух до восьми лет. И хотя формально родившиеся недавно близнецы Лидия и Тимоти — самые младшие в семье, в некотором смысле они намного взрослее других детей . «Мне было пять лет, когда бог дал жизнь Лидии и Тимоти, и с тех пор он сохраняет эту жизнь. В этом есть что-то ошеломляющее», — поделился с журналистами отец семейства Филип Риджуэй.

Потеря потерь

На Тайване скончался любимец публики — самец панды Туань Туань . То, что у животного проблемы, местные ветеринары заметили еще в августе, когда у бамбукового мишки начались судороги. И, невзирая на крайне напряженные отношения с Пекином, тут же запросили помощь коллег с материка. Но помочь 18-летнему животному не удалось: у Туань Туаня обнаружилась опухоль головного мозга, и еще в прошлом месяце его пришлось перевести на паллиативную помощь.

Один из любимейших обитателей зоопарка Тайбэя переехал на остров вместе с самкой Юань Юань в 2008 году. Пара животных стала подарком Пекина острову в тот момент, когда отношения по обе стороны Тайваньского пролива были куда теплее, чем сейчас. Китай даже сделал значимое исключение из собственных правил: если большинству зоопарков мира панд дают лишь на время в аренду и с обязательством вернуть в Китай все их потомство, то Тайваню животных отдали навечно .

Невозможное возможно Панда Туань Туань Фото: Global Look Press/Xinhua/Wu Ching-Teng

На смерть панды откликнулся даже мэр тайваньской столицы Ко Вэньчжэ, написав в соцсети, что Туань Туань «принес счастье тайваньцам и сделал зоопарк Тайбэя еще более замечательным». Искренние сожаления выразил и офис бывшего тайваньского лидера Ма Инцзю, при котором панды, собственно, и попали на остров.

А вот президент Тайваня Цай Инвэнь никак не отреагировала на смерть народного любимца, за что тут же огребла от сограждан в интернете. Ей, в частности, припомнили, что, когда год назад у президента США Джо Байдена умерла 13-летняя овчарка по кличке Чемп, она не преминула выразить ему свои соболезнования . А значит, вполне могла бы найти теплые слова и по случаю ухода Туань Туаня.

Ничего, кроме правды

Еще в 2017 году составители словаря английского языка Collins Dictionary выбрали fake news (фейковые новости) словом года. С тех пор это явление прочно вошло не только в обиход лингвистов, но и, увы, в практику многих мировых СМИ.

Тем отраднее, что некоторые масс-медиа все-таки продолжили придерживаться высоких стандартов журналистики. На этой неделе информационное агентство Associated Press уволило автора заметки о падении в Польше «российских ракет» , поскольку утверждение оказалось не только неверным, но и основано было на словах всего одного неназванного «сотрудника разведки США».

Невозможное возможно Вид на место падения ракет в Пшеводуве, Польша Фото: REUTERS/Agencja Wyborcza.pl/Jakub Orzechowski

Как показало внутреннее расследование, 35-летний корреспондент Джеймс ЛаПорта убедил редакторов опубликовать материал без подтверждения второго независимого источника или слов представителей Польши, сославшись на то, что старший редактор уже одобрил его заметку. А на следующий день оказалось, что ракеты, упавшие в польском селе Пшеводув вечером 15 ноября и убившие двух людей, скорее всего, были выпущены украинскими ПВО.

К слову, даже президент Польши Анджей Дуда признал, что не считает это делом рук русских. Впрочем, это признание было сделано при не совсем честных обстоятельствах, а в ходе розыгрыша , устроенного российским пранкерами Вованом и Лексусом, которые звонили Дуде от имени французского президента Эммануэля Макрона. Но в отличие от сотрудника AP, их разоблачать не пришлось — на этой неделе они сами рассказали прессе о том, как разыграли польского лидера.

Почувствуйте разницу

22 ноября, когда на чемпионате мира по футболу в Катаре шла игра между сборными Аргентины и Саудовской Аравии, студентам и многим сотрудникам в последней стране разрешили отправится по домам пораньше , чтобы все могли поболеть у экранов телевизоров за национальных футболистов. Но вряд ли кто-то всерьез рассчитывал, что вечер завершится сенсационной победой саудитов над королями футбола аргентинцами. Счет по итогам матча составил 2:1, и единственный гол в ворота команды Саудовской Аравии забил легендарный Лионель Месси.

Невозможное возможно Болельщики сборной Саудовской Аравии на улицах Катара после матча с Аргентиной Фото: ТАСС/EPA/MARTIN DIVISEK

Триумф оказался настолько велик, что король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил 23 ноября выходным во всей стране , чтобы граждане с чувством, с толком, с расстановкой отметили победу своей сборной.

В Аргентине, которая потерпела первое поражение в последних 37 матчах, на этой неделе царили совсем иные настроения. В стране, конечно, не стали объявлять национальный траур, но тон газет на следующий день после матча был весьма трагичен. Аргентинский футбольный журнал Olé назвал проигрыш саудитам «всемирным провалом», а газета Clarín отозвалась о случившемся как об «историческом поражении».

Аксессуар раздора

Венгерского премьера Виктора Орбана любовь к футболу опосредованно довела до дипломатического скандала. Всё дело в том, что на недавнем матче национальной сборной страны против Греции лидер появился в шарфе с изображением «Великой Венгрии» в границах до 1920 года . То есть времени, когда территория страны включала часть современных Украины, Австрии, Словакии, Словении, Румынии, Черногории и Сербии. И, конечно, яркий аксессуар не остался незамеченным политиками соседних государств, посчитавших его, мягко говоря, неполиткорректным.

Невозможное возможно Виктор Орбан Фото: facebook.com/orbanviktor

В Киеве Орбана тут же обвинили в «продвижении идей ревизионизма» и потребовали устами официального представителя МИД Украины Олега Николенко извинений от венгерской стороны и опровержения посягательств на территориальную целостность Украины. Свое «решительное неодобрение этого жеста» Будапешту и лично Виктору Орбану выразили и в МИД Румынии , также сочтя шарф премьера «ревизионистским проявлением».