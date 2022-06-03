Не влезай — наврет: ученые создают алгоритм для поиска манипуляций в текстах

Российские ученые разрабатывают алгоритм для поиска манипуляций, который можно было бы использовать для автоматической проверки контента . Для этого специалисты РГГУ намерены определить приемы, которые чаще всего используют в текстах, мемах и видеоклипах для воздействия на общественное мнение. Предметом анализа станут наиболее цитируемые материалы в интернете. По словам экспертов, если на основе алгоритма удастся обучить искусственный интеллект распознавать манипуляции и скрытый смысл сообщений, это позволит противодействовать информационным угрозам.

Прием при нем

Лингвисты Российского государственного гуманитарного университета намерены создать алгоритм для поиска манипулятивного контента . Ученые исследуют так называемые когнитивные модели, которые лежат в основе призванных воздействовать на сознание людей сообщений . Например, это метафоры, когда более абстрактное понятие описывается через более конкретное. Используя эту схему, можно любому факту придать заданную эмоциональную окраску.

не влезай — наврет Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

— Когнитивная модель существует в голове любого носителя языка. Это схемы, но они реализуются через конкретные слова, — пояснила профессор РГГУ, директор Научно-образовательного центра когнитивных программ и технологий Вера Заботкина.

Другим видом манипуляции может выступать использование автором слова с несколькими значениями, смыслами, чтобы запутать читателя. К хитростям такого рода относится употребление английского apparent, которое может иметь два фактически противоположных значения: «очевидный» и «кажущийся». Особое влияние на восприятие информации читателем могут оказывать эвфемизмы, когда отрицательно окрашенное слово заменяется другим, более нейтральным или положительно окрашенным. Например, в американской культуре в публичной речи считается неуместным использовать слово «слепой», вместо него принято говорить «слабовидящий».

не влезай — наврет Фото: Global Look press/Wang Zhuolun

Авторы исследования планируют определить приемы, которые чаще всего используют для воздействия на читателя . В ходе работы ученые будут оценивать и сравнивать между собой материалы СМИ . После этого на основе анализа самых заметных и цитируемых интернет-текстов будет создан банк манипулятивных высказываний, к которым отнесут все сообщения, не соответствующие реальным фактам . Кроме текстов специалисты будут изучать и визуальный контент: мемы, видеоклипы, посты в соцсетях. Также в рамках научной работы компьютерными методами будет изучен банк эмоционально окрашенных текстов, состоящий из 3 млн слов.

— Мы начнем с анализа текстов, построим алгоритм идентификации манипулятивных высказываний. В будущем этот алгоритм может лечь в основу программного обеспечения, которое позволит автоматически обрабатывать тексты для выделения в них манипулятивных конструкций , — сказала Вера Заботкина.

Избыток смыслов

Сегодня задача понимания содержания текста стала глобальным вызовом для компьютерной лингвистики и вообще для развития искусственного интеллекта, отметил доцент кафедры массовых коммуникаций РУДН Сергей Водопетов. По его словам, работа ученых РГГУ наверняка будет востребована теми специалистами, которые смогут взять научную теорию и обучить компьютер ее использованию .

— Пока мне сложно представить сферу применения подобного ПО, но я бы с любопытством посмотрел на рабочий прототип. Идея хорошая, но важно, чтобы искусственный интеллект работал без сбоев, — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

не влезай — наврет Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Если в глобальном потоке контента человечество научится выявлять скрытый смысл, это позволит противодействовать информационным угрозам , привел пример использования разработки Сергей Водопетов.

«Известия» обратились в Минцифры с просьбой прокомментировать разработку программы, способной выявлять в контенте скрытую манипуляцию. В министерстве рекомендовали обратиться в Роскомнадзор. Там вопросы переадресовали в Главный радиочастотный центр, где оперативно не ответили на запрос.