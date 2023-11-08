Комитет палаты представителей США одобрил передачу активов РФ Украине

Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который позволял передавать руководству Украины часть ранее замороженных российских активов. Трансляция заседания 7 ноября велась на YouTube-канале комитета.

Члены комитета поддержали законопроект по результатам голосования, в котором 40 голосов были «за» и всего два — «против». Дату рассмотрения данного законопроекта палатой представителей США в полном составе не оглашали.

«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских активов <…> при необходимости переходят правительству США, пока удерживаются в фонде поддержки Украины», — приводится информация из документа.

В тексте документа также подчеркнуто, что госсекретарю США будут выделены полномочия, позволяющие предоставлять дополнительную помощь киевскому режиму, используя при этом конфискованные российские активы. Отмечается, что решение о конфискации активов, которые в настоящий момент находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский лидер, после чего средства перейдут на «фонд поддержки Украины».

Помимо этого, в законопроекте правительству США предписано возглавлять скоординированные международные санкции, которые будут направлены на заморозку активов России вместе с партнерами, в том числе со странами – членами Евросоюза (ЕС) и «большой семерки» (G7).

Накануне газета Politico сообщила, что страны Евросоюза (ЕС) столкнулись с проблемами в использовании замороженных в Европе российских финансовых активов для восстановления Украины. Отмечается, что опасения против данной меры выразили Бельгия и Люксембург.

Ранее, 5 ноября, Financial Times спрогнозировала серьезные экономические последствия в случае конфискации российских активов западными странами. В частности, изъятие средств РФ может привести к дестабилизации мировой экономики, отметили в газете.

До этого, 2 ноября, Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список, связанный с РФ. Как отмечается, новые санкции направлены в том числе против нескольких крупных российских банков и компаний. Всего в черный список внесено 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

Кроме того, в этот же день заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что любое неугодное Западу государство может быть им ограблено. Он обратил внимание, что западные страны реформируют свои законодательства в целях, как они заявляют, правомочной конфискации замороженных активов других государств.

29 октября председатель Госдумы Владимир Володин заявил о симметричном ответе России в случае кражи замороженных в Европе российских активов. При таком варианте развития событий будут конфискованы гораздо большие активы недружественных стран, предупредил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.