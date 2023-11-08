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Комитет палаты представителей США одобрил передачу активов РФ Украине

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Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США одобрил законопроект, который позволял передавать руководству Украины часть ранее замороженных российских активов. Трансляция заседания 7 ноября велась на YouTube-канале комитета.

Члены комитета поддержали законопроект по результатам голосования, в котором 40 голосов были «за» и всего два — «против». Дату рассмотрения данного законопроекта палатой представителей США в полном составе не оглашали.

«Все права, права собственности и доход от конфискованных российских активов <…> при необходимости переходят правительству США, пока удерживаются в фонде поддержки Украины», — приводится информация из документа.

В тексте документа также подчеркнуто, что госсекретарю США будут выделены полномочия, позволяющие предоставлять дополнительную помощь киевскому режиму, используя при этом конфискованные российские активы. Отмечается, что решение о конфискации активов, которые в настоящий момент находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать американский лидер, после чего средства перейдут на «фонд поддержки Украины».

Помимо этого, в законопроекте правительству США предписано возглавлять скоординированные международные санкции, которые будут направлены на заморозку активов России вместе с партнерами, в том числе со странами – членами Евросоюза (ЕС) и «большой семерки» (G7).

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Накануне газета Politico сообщила, что страны Евросоюза (ЕС) столкнулись с проблемами в использовании замороженных в Европе российских финансовых активов для восстановления Украины. Отмечается, что опасения против данной меры выразили Бельгия и Люксембург.

Ранее, 5 ноября, Financial Times спрогнозировала серьезные экономические последствия в случае конфискации российских активов западными странами. В частности, изъятие средств РФ может привести к дестабилизации мировой экономики, отметили в газете.

До этого, 2 ноября, Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список, связанный с РФ. Как отмечается, новые санкции направлены в том числе против нескольких крупных российских банков и компаний. Всего в черный список внесено 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

Кроме того, в этот же день заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что любое неугодное Западу государство может быть им ограблено. Он обратил внимание, что западные страны реформируют свои законодательства в целях, как они заявляют, правомочной конфискации замороженных активов других государств.

29 октября председатель Госдумы Владимир Володин заявил о симметричном ответе России в случае кражи замороженных в Европе российских активов. При таком варианте развития событий будут конфискованы гораздо большие активы недружественных стран, предупредил он.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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