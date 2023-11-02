США расширили санкционный список против России

Соединенные Штаты расширили санкционный список, связанный с РФ. Под рестрикции попали десятки физических и юридических лиц РФ, об этом 2 ноября сообщается на сайте минфина США.

Как отмечается, новые санкции направлены против нескольких крупных российских банков и компаний, а также против военно-промышленного комплекса (ВПК) России и поддерживающих его структур.

В черный список по РФ внесено 37 физических лиц и почти 200 юридических лиц.

Кроме того, американское министерство торговли ввело экспортные ограничения в отношении 12 структур в РФ и одной в Узбекистане, передает агентство Reuters со ссылкой на извещение Федерального реестра США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 октября заявил, что РФ адаптировалась в условиях санкций. По его словам, остается только ждать, что еще придумают оппоненты на Западе.

До этого, 12 сентября, Всемирная торговая организация (ВТО) заявила, что антироссийские санкции негативно скажутся на экономике большинства стран мира. Там напомнили об опыте экономических отношений США и КНР, из-за торговой напряженности которых Пекин потерял 0,3% ВВП, а Вашингтон — 0,1% ВВП.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года.