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Ответ на действия: РФ законом закрепляет приостановку налоговых соглашений с 38 странами

МИД и Минфин России разработали соответствующий документ во исполнение указа президента
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия законодательно закрепляет частичную приостановку налоговых соглашений с недружественными странами. Речь о США, Канаде, Японии, государствах ЕС и других странах. Документ разработали МИД и Минфин, его уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Пойти на это пришлось после введения санкций и беспрецедентных попыток давления на экономику страны. Что это означает для граждан и организаций и придется ли дважды платить налог россиянам, работающим за границей на наши компании — в материале «Известий».

Почему потребовалась разработка законопроекта

В России на законодательном уровне будут частично приостановлены договоры об избежании двойного налогообложения с недружественными странами. Речь идет, в частности, о США и государствах Евросоюза. Всего разработанный Минфином и МИД России законопроект (есть в распоряжении «Известий») затрагивает 38 стран. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже одобрила документ. В ее заключении сказано, что он согласован с Минэкономразвития и ФНС России.

минфин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Справка «Известий»

Речь идет о международных соглашениях с Польшей, США, Кореей, Болгарией, Швецией, Люксембургом, Румынией, Великобританией, Венгрией, Ирландией, Словакией, Албанией, Бельгией, Словенией, Хорватией, Канадой, Черногорией, Швейцарией, Чехией, Данией, Норвегией, Италией, Финляндией, Германией, Францией, Македонией, Кипром, Испанией, Литвой, Исландией, Австрией, Португалией, Грецией, Новой Зеландией, Австралией, Сингапуром, Мальтой, Японией.

«Известия» обратились в правительство РФ с просьбой уточнить дату внесения законопроекта в Госдуму. По данным источника в российском парламенте, это произойдет до конца января следующего года. В пресс-службе кабмина уточнили, что законопроект будет рассмотрен на заседании правительства, а затем направлен в Госдуму «в установленные сроки».

Президент РФ Владимир Путин в августе подписал указ о приостановке отдельных положений договоров России по налогообложению с недружественными странами. Он поручил кабмину внести в Госдуму законопроект о приостановке действия таких документов.

Юристы объясняют, что хотя нормы налоговых соглашений приостановлены с даты указа президента, такие решения должны быть закреплены законом.

Российское законодательство дает возможность президенту приостановить действие международных договоров, однако требует информирования Совета Федерации и Государственной Думы и внесения в Думу соответствующего законопроекта. Законодательство также предусматривает возможность возобновления действия соглашения, если Госдума отклонит проект федерального закона о приостановлении действия международного договора РФ, — объяснил «Известиям» партнер и руководитель налоговой практики «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Сергей Жестков.

бизнес
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В пресс-службе Минфина «Известиям» рассказали, что действие норм международных соглашений приостанавливается с момента отправки МИДом нот в страны, это было сделано 8 августа, поэтому приостановка действует с этой даты. При этом подготовка законопроекта — это необходимая процедура для реализации президентского указа.

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Какие виды налогов затрагивают соглашения

Двойное налогообложение — это взимание налогов на прибыль за одну и ту же операцию в разных странах. Оно касается тех физических и юридических лиц, которые считаются налоговыми резидентами одного государства, но доходы получают в другом.

Действие отдельных положений договоров необходимо приостановить в связи с изменившимися условиями экономической деятельности из-за введенных санкций со стороны Запада и «беспрецедентным давлением на экономику страны», говорится в пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении «Известий»). Договоры, в частности, определяют порядок налогообложения прибыли от предпринимательской деятельности, доходов от недвижимого имущества, работы по найму, гонораров директоров, доходов артистов и спортсменов.

Отдельное внимание в законопроекте обращают на приостановку льготных ставок по налогу при выплате различных видов доходов из России (дивидендов, доходов в виде процентов, роялти, доходов от реализации имущества) в адрес резидентов недружественных стран. Это означает, что теперь сбор при выплате доходов за рубеж будет взиматься по ставкам, предусмотренным Налоговым кодексом России. Например, вместо пониженных 5–10% это будет 15% для дивидендов (выплаты акционерам) и 20% для процентов и роялти (обычно это платежи за пользование объектами интеллектуальной собственности).

Сейчас значительный объем выплат дивидендов, процентов и роялти уходит в Швейцарию, США, Великобританию, Японию, Германию, Ирландию, Францию, Австрию и другие страны ЕС. При этом уровень налогообложения в России не превышает в большинстве случаев 5% в соответствии с действующими договорами, говорится в законопроекте.

деньги
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov

«Такой уровень налогообложения не соответствует задачам по сохранению устойчивости национальной экономики и необходимости мобилизации финансовых ресурсов в условиях всё возрастающего давления на экономику страны», — отмечается в пояснительной записке.

Приостановка действия налоговых соглашений означает, что по всем видам доходов будут применяться базовые налоговые ставки в той или иной стране, объясняет управляющий партнер компании Tax&Legal Management Василий Ваюкин. Как правило, такие ставки выше, чем те, что предусмотрены в международных соглашениях.

Кроме того, приостанавливаются положения, связанные с льготными критериями для постоянных представительств иностранных компаний в РФ, отметил Ваюкин. Они устанавливали в некоторых случаях более мягкие по сравнению с НК РФ условия для признания постоянного представительства. Если любое государство ответно приостановит или расторгнет международное соглашение, появится необходимость уплаты соответствующих налогов в России со стороны этих иностранных компаний.

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Как будет облагаться работа за рубежом

Отдельно стоит обратить внимание на трудовую деятельность россиян за рубежом. Это, в частности, касается тех, кто находится за пределами РФ более 183 дней в течение 12 месяцев подряд — налоговых нерезидентов.

Даже в случае работы за границей на российские компании налоговый кодекс признает полученную зарплату как доходы от источников в РФ. Она облагается в России по ставке 13% или 15%, рассказал Василий Ваюкин.

— А вот вопрос о необходимости уплачивать налог с этих доходов еще и в стране пребывания будет зависеть от того, денонсирует ли это государство налоговое соглашение с Россией, — пояснил он.

ноутбук работа
Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

Ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснял, что в соглашениях приостанавливается лишь действие статей, в которых предусмотрены пониженные ставки налогов по процентам и дивидендам, для физических лиц нормы об избежании двойного налогообложения сохранятся.

Как пояснил Ваюкин, это касается как уехавших россиян, которые получают зарплату от российской компании, платят налоги в РФ и могут зачесть их в счет налогов с этого дохода в стране пребывания (если там такой зачет предусмотрен), так и живущих в России граждан, которые работают на иностранные юрлица. В последнем случае они могут зачесть налоги, уплаченные в стране дислокации работодателя, в качестве налогов на территории РФ.

В этой части у налогоплательщиков могут возникнуть проблемы, считает Сергей Жестков. По его словам, на практике этими нормами будет трудно пользоваться.

— Мы уже сталкивались с ситуациями, когда налогоплательщики не могли зачесть за границей российские налоги или получить документы, подтверждающие уплату иностранных налогов. Полагаем, что в Налоговом кодексе нужно предусмотреть новые правила, чтобы минимизировать негативные последствия от приостановления соглашений для российских налогоплательщиков, — сказал юрист.

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Ранее некоторым странам, облагавшим доходы российских компаний по льготной ставке, Москва предложила скорректировать их до 15%. Пойти на такой шаг согласились Кипр, Мальта и Люксембург, однако Нидерланды пересматривать условия соглашения отказались. В итоге в 2021 году соглашение с Амстердамом перестало действовать. Осенью 2022 года РФ приостановила налоговое соглашение с Латвией, а в 2023-м оно было денонсировано.

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