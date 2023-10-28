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- Идите лесом: Еврокомиссия расширила перечень критериев обхода антироссийских санкций
Идите лесом: Еврокомиссия расширила перечень критериев обхода антироссийских санкций
Еврокомиссия выпустила новые разъяснения для определения ситуаций, которые считаются обходом санкций против РФ. Так, например, резкое снижение ниже 50% доли, принадлежащей в европейской фирме попавшей под санкции российской компании, отныне будет считаться попыткой обойти ограничения. Значение имеют и сроки: если это случилось вскоре после принятия ст. 5aa санкционного регламента № 833/2014, компания привлечет к себе внимание. Напомним, эта статья регламента запрещает европейским организациям заключать сделки с компаниями из России с государственным участием, а также их дочерними предприятиями с долей участия свыше 50%. Теперь этот порог «присутствия» госкомпаний снижен дополнительно. Подробности — в материале «Известий», подготовленном вместе с экспертами-аналитиками.
Если присутствие таких компаний обнаружится на европейском рынке, то все их доступные европейскому регулятору активы должны быть заморожены. Внимательно проверят и трастовые структуры, а также перемещение активов из подсанкционных компаний в неподсанкционные.
Разъяснения о порядке применения санкционного режима в настоящее время касаются 13 российских компаний (включены в приложение XIX регламента 833/2014). Именно их присутствие на европейском рынке должно оцениваться не только по юридическому владению связанными компаниями, но и наличием фактического контроля, уточняет научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.
Еврокомиссия ужесточает ограничения, поскольку обеспокоена, что западные партнеры не торопятся прерывать экономические связи, ссылаясь на то, что бенефициар российского заказчика снизил контроль над компанией ниже 50%, полагает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.
— Европейские бюрократы считают, что, добавив пояснения про то, что контроль мог быть снижен «искусственно», они добьются успеха — хотя вся суть капитализма в том, что у капитала нет родины. Деньги идут туда, где есть доход. Поэтому санкции, которые ЕС и США накладывали и накладывают на Россию, имеют такую маленькую эффективность. Они в принципе не должны работать, — говорит он.
Главная цель
Еврокомиссия предусмотрела и исключения из правила. Так, ограничения не касаются широкой группы продукции, которую импортирует Европа из России. Это природный газ, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железная руда, фармацевтическая продукция, сельхозкультуры, удобрения и пищевые продукты.
Отрасли-исключения только подчеркивают истинную цель новых ограничений, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.
— И это еще одно доказательство, что все подобные меры преследуют политические мотивы и при этом бьют по экономическим интересам стран ЕС. Во-первых, в ограничениях на российскую нефть заинтересованы американские нефтяные компании, которые желают увеличить присутствие в Европе, во-вторых, страны Ближнего Востока могут наращивать поставки в ЕС — но политическая ситуация там настолько накалена, что обеспечивать Европу они продолжат только по повышенным ценам, которые ни в какое сравнение не идут с трубопроводной нефтью. В-третьих, остается канал транспортировки российской нефти по морю — с операциями по переливанию топлива с одного танкера в другой. Но это дорого, во многом нерационально, долго и опять же бьет по кошельку европейцев. И здесь было то слабое место, куда ударили новые ограничения: сотрудничать даже с компаниями-соотечественниками, но с российским участием, станет еще сложнее, — утверждает она.
Эксперт полагает, что теперь часть поставок может уйти в серую зону или же логистические цепочки еще более усложнятся, чтобы скрыть российские компании.
«Не рой другому...»
Европейские страны потеряли от ограничений гораздо больше, чем российские компании и граждане, полагает Артем Тузов. По его словам, только часть иностранных компаний действительно ушла из РФ, руководствуясь мотивами за пределами дохода.
— Их место быстро заняли другие игроки: из России, Индии и Китая. Большинство услуг или продукции, которые традиционно поставлялись из ЕС и США, в итоге производились в Китае и Индии, которые к санкциям не присоединились, — считает собеседник «Известий».
Процесс импортозамещения эксперт охарактеризовал как «достаточно гладкий».
Альтернативный путь
Несмотря на принимаемые ограничения, не только российские компании в ЕС, но и европейские компании в России продолжают вести активную коммерческую деятельность.
Для этого используются различные альтернативные схемы. Например, продажа бизнеса с возможностью обратного выкупа, продажа российской части бизнеса инвесторам из дружественных стран с фактическим сохранением цепочек поставок продукции под тем же или локализованным брендом и другие. Санкции в конечном счете не работают.
Это понимают и европейские законодатели. Новое разъяснение от Еврокомиссии предполагает установление достаточного переходного периода, в течение которого с подконтрольной компанией откажутся от сотрудничества.
При этом максимальный срок не озвучен в регламенте, а в качестве примера приводится срок в 60 дней, обращает внимание Иван Ермохин. «Таким образом, регулятор оставляет возможность как для поиска альтернативных источников, так и для изменения схемы владения и управления связанными компаниями», — говорит он.