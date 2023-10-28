Идите лесом: Еврокомиссия расширила перечень критериев обхода антироссийских санкций

Еврокомиссия выпустила новые разъяснения для определения ситуаций, которые считаются обходом санкций против РФ. Так, например, резкое снижение ниже 50% доли, принадлежащей в европейской фирме попавшей под санкции российской компании, отныне будет считаться попыткой обойти ограничения. Значение имеют и сроки: если это случилось вскоре после принятия ст. 5aa санкционного регламента № 833/2014, компания привлечет к себе внимание. Напомним, эта статья регламента запрещает европейским организациям заключать сделки с компаниями из России с государственным участием, а также их дочерними предприятиями с долей участия свыше 50%. Теперь этот порог «присутствия» госкомпаний снижен дополнительно. Подробности — в материале «Известий», подготовленном вместе с экспертами-аналитиками.

Если присутствие таких компаний обнаружится на европейском рынке, то все их доступные европейскому регулятору активы должны быть заморожены. Внимательно проверят и трастовые структуры, а также перемещение активов из подсанкционных компаний в неподсанкционные.

Разъяснения о порядке применения санкционного режима в настоящее время касаются 13 российских компаний (включены в приложение XIX регламента 833/2014). Именно их присутствие на европейском рынке должно оцениваться не только по юридическому владению связанными компаниями, но и наличием фактического контроля, уточняет научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Иван Ермохин.

Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth

Еврокомиссия ужесточает ограничения, поскольку обеспокоена, что западные партнеры не торопятся прерывать экономические связи, ссылаясь на то, что бенефициар российского заказчика снизил контроль над компанией ниже 50%, полагает директор департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс» Артем Тузов.

— Европейские бюрократы считают, что, добавив пояснения про то, что контроль мог быть снижен «искусственно», они добьются успеха — хотя вся суть капитализма в том, что у капитала нет родины. Деньги идут туда, где есть доход. Поэтому санкции, которые ЕС и США накладывали и накладывают на Россию, имеют такую маленькую эффективность. Они в принципе не должны работать, — говорит он.

Главная цель

Еврокомиссия предусмотрела и исключения из правила. Так, ограничения не касаются широкой группы продукции, которую импортирует Европа из России. Это природный газ, титан, алюминий, медь, никель, палладий, железная руда, фармацевтическая продукция, сельхозкультуры, удобрения и пищевые продукты.

Отрасли-исключения только подчеркивают истинную цель новых ограничений, полагает руководитель направления «Промышленность» Института технологий нефти и газа Ольга Орлова.

Фото: Global Look Press/Guo Feizhou

— И это еще одно доказательство, что все подобные меры преследуют политические мотивы и при этом бьют по экономическим интересам стран ЕС. Во-первых, в ограничениях на российскую нефть заинтересованы американские нефтяные компании, которые желают увеличить присутствие в Европе, во-вторых, страны Ближнего Востока могут наращивать поставки в ЕС — но политическая ситуация там настолько накалена, что обеспечивать Европу они продолжат только по повышенным ценам, которые ни в какое сравнение не идут с трубопроводной нефтью. В-третьих, остается канал транспортировки российской нефти по морю — с операциями по переливанию топлива с одного танкера в другой. Но это дорого, во многом нерационально, долго и опять же бьет по кошельку европейцев. И здесь было то слабое место, куда ударили новые ограничения: сотрудничать даже с компаниями-соотечественниками, но с российским участием, станет еще сложнее, — утверждает она.

Эксперт полагает, что теперь часть поставок может уйти в серую зону или же логистические цепочки еще более усложнятся, чтобы скрыть российские компании.

«Не рой другому...»

Европейские страны потеряли от ограничений гораздо больше, чем российские компании и граждане, полагает Артем Тузов. По его словам, только часть иностранных компаний действительно ушла из РФ, руководствуясь мотивами за пределами дохода.

— Их место быстро заняли другие игроки: из России, Индии и Китая. Большинство услуг или продукции, которые традиционно поставлялись из ЕС и США, в итоге производились в Китае и Индии, которые к санкциям не присоединились, — считает собеседник «Известий».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Процесс импортозамещения эксперт охарактеризовал как «достаточно гладкий».

Альтернативный путь

Несмотря на принимаемые ограничения, не только российские компании в ЕС, но и европейские компании в России продолжают вести активную коммерческую деятельность.

Для этого используются различные альтернативные схемы. Например, продажа бизнеса с возможностью обратного выкупа, продажа российской части бизнеса инвесторам из дружественных стран с фактическим сохранением цепочек поставок продукции под тем же или локализованным брендом и другие. Санкции в конечном счете не работают.

Это понимают и европейские законодатели. Новое разъяснение от Еврокомиссии предполагает установление достаточного переходного периода, в течение которого с подконтрольной компанией откажутся от сотрудничества.

При этом максимальный срок не озвучен в регламенте, а в качестве примера приводится срок в 60 дней, обращает внимание Иван Ермохин. «Таким образом, регулятор оставляет возможность как для поиска альтернативных источников, так и для изменения схемы владения и управления связанными компаниями», — говорит он.