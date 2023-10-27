«Россия занимает первое место среди иностранных инвесторов в Ираке»
Россия остается основным инвестиционным партнером для Ирака, при этом главное направление — нефтегазовая отрасль. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Багдаде Эльбрус Кутрашев. Он уточнил, что иракская сторона хочет активно работать с Россией и в сфере военно-технического сотрудничества. Дипломат также прокомментировал недавние удары по американским базам в стране, которые, по его словам, непосредственно связаны с войной между Израилем и ХАМАС. Иракские подразделения сопротивления таким образом пытаются повлиять на одностороннюю политику США в палестино-израильском конфликте. Кроме того, он отметил, что начало наземной операции Израиля в секторе Газа грозит вовлечением в вооруженное противостояние новых игроков.
«На сегодняшний день мы сохраняем лидерство»
— Как сейчас развивается российско-иракское сотрудничество? Увеличилось ли количество инвестиций со стороны России в иракскую нефтегазовую отрасль?
— Я с гордостью могу сказать, что Россия занимает первое место среди всего числа иностранных инвесторов в Ираке. У нас здесь самые большие вложения: прежде всего, в нефтегазовую отрасль. Цифры приводятся разные. Как минимум $14,5 млрд. Другие данные свидетельствуют о вложенных $19 млрд. Это самые большие инвестиции.
Но правительство Ирака в рамках своей сбалансированной внешнеэкономической политики имеет договоренности с другими компаниями: в частности TotalEnergies и Siemens. Они активно вкладывают в экономику Ирака. Объем их инвестиций больше российских, однако они пока существуют только в проекте. На сегодняшний день мы сохраняем лидерство в этой сфере.
— Появился ли в связи с этим больший интерес как российских, так и иракских крупных бизнесов к взаимному сотрудничеству?
— Растет взаимный интерес между Россией и Ираком. Сотрудничество стало выходить за рамки привычных для нас на протяжении долгого времени сфер. Наши связи вышли за пределы устоявшегося политического и военно-технического сотрудничества.
Мы наблюдаем растущий взаимный интерес и в других вопросах — прежде всего, в торгово-экономическом. Так, недавний визит премьер-министра Ирака в Москву Мухаммеда Шиа Ас-Судани был в значительной степени нацелен на обсуждение именно социально-экономических моментов нашего развития.
Я надеюсь, что нас ждут перспективы плодотворной совместной работы по итогам переговоров с российской стороной, несмотря на все усилия наших оппонентов этому помешать при помощи санкционной политики против России. Местами их действия усложнили нам жизнь, но мы это преодолели и на иракском направлении.
— Ранее сообщалось, что Россия готова участвовать в реализации представленного Багдадом проекта «Путь развития» — транспортно-логистической системы, включающей железнодорожные пути и автострады, которая свяжет богатые нефтью южные регионы Ирака со средиземноморским побережьем Турции. Есть ли конкретные договоренности по этому направлению?
— Суть данного проекта заключается в том, чтобы создать сухопутный коридор. Как правильно отмечено, от юга Ирака — морского побережья в Персидском заливе — до Турции, оттуда уже напрямую в Европу. Цель состоит в запуске грузоперевозок из Персидского залива и Индийского океана. Речь идет об альтернативе египетскому Суэцкому каналу.
Суэцкий канал перегружен и не для всех удобен. Египетский транспортный коридор так и останется важнейшей артерией, однако стоит признать, что многие грузы будет быстрее отправлять через иракский маршрут. Это шикарный региональный проект, в котором принимают участие практически все соседние с Ираком страны. Российская Федерация на этот проект смотрит позитивно, планирует подключиться к его запуску.
— Как отразились западные санкции из-за украинского кризиса на деятельность российских компаний в Ираке? Оказывает ли Запад давление на местные власти из-за тесного сотрудничества с Россией?
— Основными жертвами этих санкций оказались простые люди, у которых возникали проблемы с ведением своего бизнеса и получением причитающихся им средств. Сам российский бизнес [в Ираке] остался на ногах, причем очень прочно.
Бизнес в этой стране у наших компаний протекает настолько хорошо, что они планируют расширять здесь свое присутствие, поэтому мы хотели передать большой привет из Багдада всем авторам санкций. Удачи вам, работайте дальше.
«Наше оружие качественнее, дешевле, удобнее, чем западное»
— Ранее вы заявляли, что иракцы предпочитают российское оружие, но американцы проявляют недобросовестную конкуренцию. Может ли происходящее на мировой арене изменить сложившуюся ситуацию и подтолкнуть Ирак к более тесному сотрудничеству с РФ в этой сфере?
— Иракцы всегда хотели, хотят и будут хотеть активно сотрудничать с Россией в сфере военно-технического сотрудничества. Здесь сохранились приятные воспоминания о былом прошлом (СССР активно работал с Ираком многие десятилетия). И сегодня у Багдада создается приятное впечатление от кооперации с Россией. К США у иракских властей больше претензий, чем благодарности в данной сфере.
Все государства империалистического лагеря не способны конкурировать в определенных сферах, поэтому и прибегают к недобросовестной конкуренции.
Россия никогда не боялась конкурировать в сфере военно-технического сотрудничества, потому что наше оружие качественнее, дешевле, удобнее и для огромного количества стран более привычно, чем западное. Все военные конфликты, в которые втягивали Россию за последние десятилетия, лишь подтверждали это.
При пользовании американским оружием очень часто отмечается проблематичность — это связано с условиями поставок вооружения и обслуживания в целом. Наши иракские коллеги аккуратно намекают, что им в этой связи неудобно работать с американцами — слишком дорого, есть недопонимания, а самое главное, что нет никаких гарантий, что эта техника правильно будет функционировать. Она особенно сложная в использовании.
Россия в этом плане прекрасный партнер — нас здесь любят. Как бы ни старался Запад помешать российско-иракскому сотрудничеству в военной сфере, у него ничего не получится — потому что насильно мил не будешь. И несмотря на препятствия, которые нам создают враги — у нас стремительно развивается сотрудничество, с очень хорошими перспективами на будущее.
— За последнее время появилась информация о том, что шиитские формирования нанесли удары по базам США в Ираке и Сирии. Пентагон заявляет о 13 атаках по американским военным объектам. Это лишь обыденные провокации, или же предпосылка к возможной эскалации на фоне войны между ХАМАС и Израилем?
— Участившиеся удары напрямую привязаны к событиям в Палестине. Информация о 13 атаках за неделю, скорее всего, немного устарела. На данный момент известно о новых. Необходимо отметить следующий момент: иракские вооруженные группировки не могут наносить удары по Израилю и участвовать в боевых действиях против него — географически они находятся далеко о места боевых действий, однако США рассматриваются в качестве главного союзника Израиля.
Удары по американским военным базам предпринимаются с целью заставить США изменить свои подходы в отношении сегодняшнего конфликта. Они пытаются таким образом повлиять на ситуацию в Палестине. Другое дело — насколько это будет иметь эффект.
Подобные события в Ираке происходят далеко не в первый раз. Определенная часть «легальных» [не относящиеся к террористическим течениям] иракских вооруженных группировок не признают американское военное присутствие в стране. Они считают сам факт нахождения войск США на территории Ирака продолжением оккупации 20-летней давности, поэтому продолжают вести борьбу.
Периодически эти атаки учащаются, иногда бывает затишье. С одной стороны американские военные находятся в Ираке в рамках соответствующих соглашений с правительством, с другой стороны в 2020 году после убийства в Багдаде американцами Касема Сулеймани, иранского генерала, командира подразделений КСИР (Корпус стражей исламской революции) — иракский парламент принял решения о выводе всех иностранных войск, потому что здесь, в Ираке, находятся и другие иностранные военные контингенты. Статус военных баз США в этом случае остается нерешенным.
Происходящее сегодня совсем не что-то новое. Другое дело, что за последние две недели, естественно, атаки усилились из-за событий в регионе. Примерно год до этого особых акций против иностранных военных здесь не было.
Акция возле посольства Ирана в Москве в память об убитом генерале Касеме Сулеймани
Всё это напоминает демонстрацию силы или разминку перед чем-то более существенным. Будет ли это — зависит это не от иракцев, а от того, что именно будет происходить в Палестине, а конкретно вокруг Газы и на Западном берегу. Если там будет эскалация и тем более сухопутная операция, то, несомненно, в это втянутся различные силы в регионе.
Мы надеемся, что эскалации по худшему сценарию не произойдет, но если это случится, то людей, готовых воевать на Ближнем Востоке, много.