ЕС и ноу: Евросоюз не получил предложений по новому пакету санкций

Совет ЕС еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций , сообщил «Известиям» официальный представитель Евросоюза. При этом в Европарламенте ожидают, что новые меры будут приняты до конца 2023 года, но они вряд ли коснутся запрета на алмазы и особенно на уран из России — спрос на российское ядерное топливо возрос из-за недавних госпереворотов в Мали и Нигере. В экспертном сообществе однако допускают введение ограничений в отношении алмазов. Но в этом случае пострадают, прежде всего, европейские производители бриллиантов, а отечественные ювелирные компании, напротив, способны выиграть . В странах ЕС при этом всё больше заявляют о безрезультатности антироссийских санкций.

Отсутствие решения по санкциям

26 октября европейские лидеры вновь собрались в Брюсселе для участия в двухдневном саммите ЕС . На повестке дня — обострение ситуации на Ближнем Востоке, поддержка Украины, а также пересмотр долгосрочного бюджета на 2021–2027 годы. Поскольку ЕС с 2020-го сталкивается с беспрецедентными вызовами (рост цен на энергоресурсы, повышение инфляции), Брюсселю приходится думать, как распределить расходы, чтобы и Украине помочь, и разобраться со своими внутренними проблемами.

Члены Европейского совета ожидают начала саммита лидеров Европейского союза в Брюсселе Фото: REUTERS/Yves Herman

Интересно, что еще одной темой обсуждения стал 12-й пакет антироссийских санкций, пишут СМИ. В преддверии саммита сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность введения запретов на российские алмазы, алюминий и товары двойного назначения . На G7 приходится 70% мирового спроса конечных потребителей на алмазы. По данным Reuters, решение G7 по алмазам будет принято к концу октября, и затем последует предложение о содержании 12-го пакета. Однако пока каких-либо конкретных идей в структуры ЕС не поступало.

— Совет ЕС еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций, — заявил «Известиям» официальный представитель Евросоюза .

Именно Совет ЕС, который действует на министерском уровне, — орган, который принимает решения относительно санкций.

Тем не менее в Европарламенте уверены, что Евросоюз примет очередной пакет мер до конца 2023 года . Евродепутат от Хорватии Иван Вилибор Синчич считает, что странам-членам вряд ли удастся согласовать рестрикции в отношении алмазов и урана из России, поскольку государства ЕС крайне зависимы от них.

Алмазный рудник в Якутии Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

— Я думаю, они никогда не договорятся по алмазам и особенно урану. Уран стал особенно ценным после потери контроля над Мали и Нигером , — заявил Синчич «Известиям». — Запрещать практически нечего. Вся эта политика катастрофична для ЕС.

Таким образом, не исключено, что при разработке 12-го пакета санкций представители ЕС сосредоточатся, в первую очередь, на расширении персональных ограничений и усилении вторичных санкций.

Предложения отдельных стран

Ранее в западных СМИ писали, что G7 работает над созданием механизма отслеживания происхождения алмазов по их химическому составу, что позволит определять минералы, добытые в России . Цель состоит в том, чтобы ограничивать импорт российских алмазов, даже если их огранка осуществлялась в других странах, например, в Индии. Впрочем, введение запрета на российские алмазы ударит, прежде всего, по ЕС, заявил «Известиям» доцент Государственного университета управления Константин Андрианов. В конечном итоге экспорт российских алмазов может быть переориентирован в ОАЭ, Индию, Израиль и другие страны, считает он.

— Сокращение предложения алмазов внутри стран G7 за счет потенциального ухода оттуда России вызовет повышение цен и, соответственно рост издержек местных ювелиров и сокращение их производства, что в конечном итоге сделает российскую ювелирную продукцию на этих рынках в ценовом отношении более конкурентоспособной , — отметил эксперт. — Вместе с тем, сокращение поставок Россией необработанных алмазов, если это произойдет, окажет позитивное влияние: эти алмазы будут переориентированы на отечественную ювелирную промышленность .

Цветные алмазы Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Ранее против санкций в отношении алмазов активно выступала Бельгия , поскольку Антверпен остается крупнейшим покупателем этих минералов из РФ. Известно, что через биржи города проходит до 80% мирового алмазного сырья. Однако этим летом СМИ сообщили, что Брюссель согласился одобрить санкции. По данным газеты Soir, Бельгия даже руководит работой по разработке плана ограничений против российских алмазов. В постпредстве РФ при ЕС, в свою очередь ранее заметили, что возможный запрет может повлиять на функционирование мирового рынка: «Это не просто запрет российского импорта, а замах на разрушение устоявшейся системы соответствующего рынка». На фоне изменения политики Брюсселя вполне вероятно, что санкции против российских алмазов рано или поздно всё же могут быть одобрены на уровне ЕС.

Тем временем в Литве и Польше призывают запретить новые сделки с «Росатомом» и закупку урана. Однако против подобных мер ранее активно выступали Франция, Венгрия, а также Болгария, поскольку их беспокоят главным образом сбои поставок ядерного топлива.



Помимо этого Варшава и Вильнюс, по данным СМИ, настаивают на санкциях против СПГ, стали а также предоставлении IT-услуг представителям РФ . Кроме того, Литва якобы выступает за то, чтобы оставить РФ без гвоздей, канцелярских и чертежных кнопок, швейных игл, спиц для вязания. Комментируя это, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что у стран ЕС уже «иссякли фантазии».

Производственная площадка «Арктик СПГ 2» Фото: РИА Новости/Максим Блинов

С предложением недавно выступила и Эстония. Таллин считает нужным ввести полное торгового эмбарго , чтобы остановить обход уже введенных санкций.

Неэффективность санкционной политики

С начала СВО Евросоюз принял 11 пакетов санкций . Первые 10 представляли собой прямые ограничения, введенные ЕС в отношении двусторонней торговли, транспортных и финансовых связей с РФ. В 11-м пакете, утвержденном 23 июня, впервые введен принцип экстерриториальности мер: Брюссель решил вводить санкции против компаний из третьих стран, которые он заподозрит в реэкспорте в Россию запрещенных европейских товаров или оказании услуг.

В Брюсселе фактически признают, что введение всё новых санкций служит ослаблению России в долгосрочной перспективе и их цель — нанести РФ стратегическое поражение . На днях спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан заявил, что ограничения против Москвы не отменят даже после окончания боевых действий на Украине: « Готовьтесь к пяти–десяти годам », — прямо сказал чиновник. Показательно, что задержкой с введением новых антироссийских мер недовольны в Киеве. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский потребовал от ЕС активизировать работу в отношении 12-го пакета. «Пауза после 11-го санкционного пакета уже слишком затянулась», — отметил Зеленский.

Фото: Global Look Press/Serg Glovny

Впрочем, введенные рестрикции не привели к должному эффекту, что признают в ЕС . В конце сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что антироссийские санкции ЕС провалились. «Уже 11-й пакет санкций, но Москва не стоит на коленях, а мир не стал ближе» , — отметил он. К критикам недавно присоединилась Словакия. Новый премьер-министр Роберт Фицо заявил, что не поддержит антироссийские меры, если они будут вредить его стране. «Если санкции будут приносить нам ущерб, то я не вижу никакой причины их поддерживать» , — сказал Фицо. Активно выступают против санкций в ФРГ. Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии», пользующаяся поддержкой более 20% населения, призывает федеральное правительство отменить их «ради благополучия граждан» .