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Поставить впрок: Лихачев сообщил Путину об увеличении запасов урана

На встрече также обсуждалось сотрудничество «Росатома» с дружественными странами
Фото: РИА Новости/Александр Казаков
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«Росатом» вышел на второе место в мире по запасам урана после приобретения Буденовского месторождения в Казахстане, сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с Владимиром Путиным 14 августа. Вместе с тем компания увеличила поставки по ядерному топливному циклу в дружественные страны, однако не видит перспектив на европейском рынке. О том, как развивается один из мировых лидеров атомной отрасли, — в материале «Известий».

Сохранить лидерство

На встрече обсуждались энергетические запасы «Росатома». В частности, речь зашла о покупке уранового месторождения в Казахстане.

— По международным проектам: во-первых, хочу вас поблагодарить за поддержку в приобретении Буденовского месторождения в Казахстане. Мы уверенно вышли на второе место по запасам [урана] и входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле, лидерство это сохраняем, — подчеркнул Алексей Лихачев. — Мы остались и даже немного нарастили поставки по всем нашим странам, но особенно заметно растут поставки в дружественные страны. Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60‒70% роста разных видов поставок в ЯТЦ (ядерном топливном цикле. — «Известия»).

Урановое месторождение
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Увеличение экспорта также связано с тем, что «менять поставщика — это технологически очень непростая история», пояснил президент. Он добавил, что дружественные страны ведут себя ответственно. Алексей Лихачев заметил: на покупателей оказывается колоссальное давление — как политическое, так и экономическое. Что касается сотрудничества с иностранными партнерами, то, по его словам, «Росатом» осенью этого года завезет ядерное топливо на строящуюся с участием России АЭС «Руппур» в Бангладеш. Кроме того, осенью планируют сдать в промышленную эксплуатацию второй энергоблок Белорусской АЭС, построенной с участием РФ, добавил он.

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Директор госкорпорации оценил и перспективы отношений с западными странами.

Мы не видим особых перспектив роста на европейском рынке. И не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет, — сказал он.

Отдельные структуры «Росатома» подпали под ограничения США и Великобритании. Так, в американский санкционный список (SDN) был включен российский производитель углеволокна Umatex, а также «Русатом Оверсиз» и «Атомфлот». Великобритания ввела меры в отношении Алексея Лихачева, «Атомфлота» и «Рэнеры».

Строительство АЭС «Руппур» в Бангладеш

Строительство АЭС «Руппур» в Бангладеш

Фото: Global Look Press/Rosatom

Несмотря на санкционное давление, «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ, подчеркнул Алексей Лихачев. Все федеральные проекты тоже сдаются в срок.

Покупка «Росатомом» Буденовского месторождения в Казахстане, одного из крупнейших в мире, позволила избежать некоторых санкционных ограничений, рассказал «Известиям» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

— Согласно планам, в течение двух лет добыча на приобретенных участках достигнет 2,5 тыс. т с наращиванием объемов до 4,5 тыс. т в 2025 году и выходом на полную мощность в 6 тыс. т в 2026-м. Также примечательно, что казахская сторона позволила «Росатому» совершить три сделки по переводу своих долей в трех крупных урановых рудниках. Данный маневр позволил корпорации вывести значительные активы в Казахстане из нидерландской юрисдикции. Можно утверждать, что «Росатом» обеспечил свои сырьевые нужды на многие десятилетия вперед, — пояснил Владимир Прохоров.

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Новые проекты

Кроме того, во время беседы обсуждалось общее развитие госкорпорации. За последние шесть лет, по словам Алексея Лихачева, численность работников «Росатома» выросла больше чем на 100 тыс., из них 60 тыс. — это высокотехнологичные рабочие места.

— Также 60 тыс. работают у нас за границей, из них 50 на 50, работники «Росатома», — граждане России и граждане наших партнеров, наших дружественных государств, — добавил глава компании.

При этом рост средней зарплаты составляет 8%, а производительности труда — практически 9%, уточнил Алексей Лихачев. «Это очень хороший показатель», — отреагировал президент.

Для дальнейшего развития глава «Росатома» предложил расширить подготовку кадров, в частности создать кластер международного ядерного образования в Обнинске на базе Московского инженерно-физического института (МИФИ).

Стенд госкорпорации «Росатом»
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Я просил бы вашего одобрения, если можно. У нас есть такое, образно говоря, намоленное место — Обнинск, где первая атомная станция была, очень сильный филиал МИФИ. Мы бы хотели там начать работу по созданию большого кластера международного ядерного образования. Он очень выгодно находится относительно Москвы, аэропортов, — сказал Алексей Лихачев.

Эту идею Владимир Путин поддержал, отметив, что проект будет востребован.

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В нынешнем году «Росатом» планирует установить рекорд — он изготовит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности.

— Вы принимали решение об «Атомэнергомаше», об «Ижоре», об ОМЗ «Спецсталь». Теперь мы полностью покрываем свои потребности, побиваем рекорды Советского Союза: в этом году выпустим пять корпусов реакторов, 18 парогенераторов. Но активно зашли и в СПГ-оборудование, и в спецсталь, — подчеркнул Алексей Лихачев.

По его словам, вопрос создания крупнейшего машиностроительного энергетического кластера в России закрыт благодаря поддержке президента.

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