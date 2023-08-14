Поставить впрок: Лихачев сообщил Путину об увеличении запасов урана

«Росатом» вышел на второе место в мире по запасам урана после приобретения Буденовского месторождения в Казахстане , сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с Владимиром Путиным 14 августа. Вместе с тем компания увеличила поставки по ядерному топливному циклу в дружественные страны, однако не видит перспектив на европейском рынке . О том, как развивается один из мировых лидеров атомной отрасли, — в материале «Известий».

Сохранить лидерство

На встрече обсуждались энергетические запасы «Росатома». В частности, речь зашла о покупке уранового месторождения в Казахстане.

— По международным проектам: во-первых, хочу вас поблагодарить за поддержку в приобретении Буденовского месторождения в Казахстане. Мы уверенно вышли на второе место по запасам [урана] и входим в тройку по всем переделам в ядерном топливном цикле, лидерство это сохраняем , — подчеркнул Алексей Лихачев. — Мы остались и даже немного нарастили поставки по всем нашим странам, но особенно заметно растут поставки в дружественные страны . Это страны Азии, Китайская Народная Республика, Ближний Восток, Африка. Там у нас до 60‒70% роста разных видов поставок в ЯТЦ (ядерном топливном цикле. — «Известия»).

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Увеличение экспорта также связано с тем, что «менять поставщика — это технологически очень непростая история», пояснил президент. Он добавил, что дружественные страны ведут себя ответственно. Алексей Лихачев заметил: на покупателей оказывается колоссальное давление — как политическое, так и экономическое. Что касается сотрудничества с иностранными партнерами, то, по его словам, «Росатом» осенью этого года завезет ядерное топливо на строящуюся с участием России АЭС «Руппур» в Бангладеш. Кроме того, осенью планируют сдать в промышленную эксплуатацию второй энергоблок Белорусской АЭС , построенной с участием РФ, добавил он.

Директор госкорпорации оценил и перспективы отношений с западными странами.

— Мы не видим особых перспектив роста на европейском рынке. И не только потому, что там недружественное к нам отношение, а потому, что там потенциала роста нет , — сказал он.

Отдельные структуры «Росатома» подпали под ограничения США и Великобритании. Так, в американский санкционный список (SDN) был включен российский производитель углеволокна Umatex, а также «Русатом Оверсиз» и «Атомфлот». Великобритания ввела меры в отношении Алексея Лихачева, «Атомфлота» и «Рэнеры».

Строительство АЭС «Руппур» в Бангладеш Фото: Global Look Press/Rosatom

Несмотря на санкционное давление, «Росатом» полностью выполнит гособоронзаказ , подчеркнул Алексей Лихачев. Все федеральные проекты тоже сдаются в срок .

Покупка «Росатомом» Буденовского месторождения в Казахстане, одного из крупнейших в мире, позволила избежать некоторых санкционных ограничений, рассказал «Известиям» член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

— Согласно планам, в течение двух лет добыча на приобретенных участках достигнет 2,5 тыс. т с наращиванием объемов до 4,5 тыс. т в 2025 году и выходом на полную мощность в 6 тыс. т в 2026-м. Также примечательно, что казахская сторона позволила «Росатому» совершить три сделки по переводу своих долей в трех крупных урановых рудниках. Данный маневр позволил корпорации вывести значительные активы в Казахстане из нидерландской юрисдикции. Можно утверждать, что «Росатом» обеспечил свои сырьевые нужды на многие десятилетия вперед , — пояснил Владимир Прохоров.

Новые проекты

Кроме того, во время беседы обсуждалось общее развитие госкорпорации . За последние шесть лет, по словам Алексея Лихачева, численность работников «Росатома» выросла больше чем на 100 тыс., из них 60 тыс. — это высокотехнологичные рабочие места .

— Также 60 тыс. работают у нас за границей, из них 50 на 50, работники «Росатома», — граждане России и граждане наших партнеров, наших дружественных государств, — добавил глава компании.

При этом рост средней зарплаты составляет 8%, а производительности труда — практически 9% , уточнил Алексей Лихачев. «Это очень хороший показатель», — отреагировал президент.

Для дальнейшего развития глава «Росатома» предложил расширить подготовку кадров, в частности создать кластер международного ядерного образования в Обнинске на базе Московского инженерно-физического института (МИФИ).

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

— Я просил бы вашего одобрения, если можно. У нас есть такое, образно говоря, намоленное место — Обнинск , где первая атомная станция была, очень сильный филиал МИФИ. Мы бы хотели там начать работу по созданию большого кластера международного ядерного образования . Он очень выгодно находится относительно Москвы, аэропортов, — сказал Алексей Лихачев.

Эту идею Владимир Путин поддержал, отметив, что проект будет востребован.

В нынешнем году «Росатом» планирует установить рекорд — он изготовит пять корпусов реакторов для АЭС большой мощности.

— Вы принимали решение об «Атомэнергомаше», об «Ижоре», об ОМЗ «Спецсталь». Теперь мы полностью покрываем свои потребности, побиваем рекорды Советского Союза: в этом году выпустим пять корпусов реакторов, 18 парогенераторов. Но активно зашли и в СПГ-оборудование, и в спецсталь , — подчеркнул Алексей Лихачев.

По его словам, вопрос создания крупнейшего машиностроительного энергетического кластера в России закрыт благодаря поддержке президента.