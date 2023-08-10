 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Общество
Карчаа допустил подготовку Украиной провокаций в отношении Запорожской АЭС
Общество
Боевика «Азова» приговорили к 25 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Происшествия
Мирный житель погиб при ударе ВСУ по Новой Каховке
Мир
Военнослужащие ВСУ открыли огонь по своим за отказ пересекать Днепр
Общество
Число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде достигло 82
Происшествия
ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами
Общество
Число погибших при обстреле ВСУ села в Брянской области возросло до двух
Общество
Запорожская АЭС вновь осталась без энергопитания от основной ЛЭП
Туризм
Первая группа туристов из Китая прибыла в РФ по соглашению о безвизовом обмене
Общество
На ВДНХ началась подготовка к международной выставке-форуму «Россия»
Мир
В Германии загорелась крупнейшая свалка металлолома
Мир
Глава Rheinmetall счел €100 млрд для армии ФРГ недостаточными
Мир
Концерт Little Big в Ереване отменили из-за жалоб
/

Африканский цугцванг: ЕС теряет альтернативу русскому газу и урану

Переворот в Ниамее помешает Брюсселю ввести новые санкции против Москвы
Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ситуация в Нигере, где 26 июля военные президентской гвардии отстранили от власти лидера страны Мохамеда Базума и объявили новым главой генерала Абдурахмана Тчиани, остается нестабильной и тревожной для европейских государств. Прежде всего из-за решения властей о приостановке экспорта урана во Францию, а также из-за угрозы масштабного вооруженного конфликта на континенте. Подробности — в материале «Известий».

Нигер сегодня: последствия военного переворота

26 июля в Нигере был совершен государственный переворот. Президентская гвардия сместила главу государства Мохамеда Базума (одного из наиболее прозападных президентов на континенте) и ввела комендантский час. Спустя несколько дней был остановлен экспорт нигерийского урана и золота во Францию, а затем началось формирование нового госаппарата.

Газопровод
Фото: REUTERS/Akintunde Akinleye

В Ниамее, столице Нигера, планируют выстраивать контакты с Парижем на новой основе, заявил «Известиям» помощник почетного консула РФ в Нигере Аддо Иро. По его словам, народ африканской страны поддержал действия военных и французы гражданам республики «больше не нужны».

Примечательно, что в начале 2023 года в Нигер переместились французские солдаты из Мали и Буркина-Фасо: их заставили покинуть территорию бывших колоний. Сегодня им предписано уехать и из Ниамеи. Всего в Нигере находится не менее 1,5 тыс. французских военнослужащих.

Африканский пояс непослушания

Франция до последнего времени оставалась одним из культурных ориентиров для стран Западной и Центральной Африки. Значительная часть населения в этой части континента говорит по-французски.

Уран, товарищи: переворот в Нигере может повлиять на санкции ЕС против РФ
Почему введение ограничений в отношении российского атомного сектора называют в Брюсселе самоубийством

Однако после военного переворота в Нигере через всю северную Африку протянулся пояс из шести государств, во главе которых стоит армия, а новое политическое руководство все меньше ориентируется на Запад и все больше готово налаживать партнерство с другими странами — в частности, с Китаем и Россией. Помимо Нигера это Судан, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Чад. Четыре из них входят в так называемую «Сахельскую пятерку» — координационный центр 11 государств Сахельского пояса, отделяющего пустынную Африку от более плодородных земель юга по всему континенту, от Красного моря до Атлантики.

Протесты в Нигере
Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou

«Вмешательство Франции во внутренние дела африканских стран, а также неудачи французской миссии по борьбе с терроризмом в Сахеле привели к утрате этим государством влияния на континенте», — пояснил старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

Блок аут: Нигер готовится отразить интервенцию ЭКОВАС
Как настроены жители республики и почему Франция сдает позиции в Западной Африке

Нигер и Нигерия: отличия и противоречия

Нигер и Нигерия — две соседние страны в центре Северной Африки. В годы колониализма Нигер был французской колонией, а Нигерия — британской. Но если Нигерия и сегодня продолжает оставаться прозападной страной (хорошо обеспечивая себя за счет экспорта нефти), то Нигер после череды военных переворотов взял курс на самоопределение.

Экономически Нигер входит в десятку беднейших государств мира вместе с Южным Суданом, ДР Конго, Центральноафриканской республикой и Бурунди. Здесь проживают чуть больше 25 млн человек, а средний доход на каждого равен всего $120 в месяц.

Абуджа столица Нигерии

Абуджа, столица Нигерии

Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska

Нигерия в настоящий момент председательствует в Экономическом сообществе западно-африканских государств (ЭКОВАС, 15 государств), которое в ультимативной форме требовало вернуть к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Абужда выступала локомотивом этого процесса.

На обещание ввести войска чутко отреагировали соседи Нигера. В частности Алжир (крупнейший покупатель российского вооружения), назвал ее прямой угрозой для себя. В Чаде заявили, что вариант вооруженного вмешательства не рассматривается, и кризис необходимо разрешить путем диалога. В свою очередь российский МИД также исключил нормализацию ситуации в Нигере с помощью военного вмешательства. На четвертые сутки после окончания срока ультиматума лидер Нигерии Бола Тинубу высказался за переговоры с лидерами переворота. Эксперты полагают, что ЭКОВАС вряд ли захочет развязать на континенте очередной конфликт с неизвестным результатом.

Силовая загрузка: Нигер ждут санкции из-за военного захвата власти
Эксперты заявили о кризисе государственности в Западной Африке

Уран — богатство Нигера и возможности для России

Ко времени провозглашения независимости от Франции в 1960 году минеральные ресурсы Нигера были практически не изучены. Сегодня здесь добывают железную руду, фосфориты, уголь, медь, олово и даже золото. Нефть в Нигере тоже добывают, но в незначительных количествах.

Важнейшим национальным богатством стал уран. У Нигера самые высококачественные урановые руды в Африке, поставки составляют около 5% мирового объема этого минерала. В число ведущих мировых производителей урана также входят Казахстан и Узбекистан. Вместе с Россией и Нигером они добывают более 60% урана в мире.

уран
Фото: Getty Images/Antoine2K

В основном нигерийский уран шел для атомных электростанций Франции. При этом согласно контрактам Париж покупал у Нигера килограмм урана всего за $12 долларов, а продавал — за $125 и выше.

Кроме того, из Нигерии через Нигер и дальше в Европу протянулся газопровод, который уже практически готов к запуску. Американская компания Chevron инвестировала в проект $13 млрд. Сегодня запуск газопровода под вопросом.

Базумные дни: ЭКОВАС готовится к военным шагам против Нигера
Срок действия ультиматума африканских стран истек 6 августа

Нынешняя ситуация ставит под вопрос планы ЕС подвергнуть санкциям российский атомный сектор — одну из немногих отраслей, против которой еще не введены ограничения. На фоне отказа от российских нефти и газа экспорт ядерного топлива и технологий в ЕС в 2022 году вырос до $1 млрд.

Так, 3 августа Bloomberg высказала опасения, что одним из последствий госпереворота в Нигере станет увеличившаяся зависимость мира от России. Если Нигер перестанет экспортировать уран, то его придется искать где-то еще, а на фоне дефицита ядерного топлива оно заметно подорожает. Под ударом окажется не только Франция, но и Германия, которая закрыла свои АЭС и теперь стала импортировать электроэнергию от соседа.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир