Африканский цугцванг: ЕС теряет альтернативу русскому газу и урану

Ситуация в Нигере, где 26 июля военные президентской гвардии отстранили от власти лидера страны Мохамеда Базума и объявили новым главой генерала Абдурахмана Тчиани, остается нестабильной и тревожной для европейских государств. Прежде всего из-за решения властей о приостановке экспорта урана во Францию, а также из-за угрозы масштабного вооруженного конфликта на континенте. Подробности — в материале «Известий».

Нигер сегодня: последствия военного переворота

26 июля в Нигере был совершен государственный переворот. Президентская гвардия сместила главу государства Мохамеда Базума (одного из наиболее прозападных президентов на континенте) и ввела комендантский час. Спустя несколько дней был остановлен экспорт нигерийского урана и золота во Францию, а затем началось формирование нового госаппарата.

Фото: REUTERS/Akintunde Akinleye

В Ниамее, столице Нигера, планируют выстраивать контакты с Парижем на новой основе, заявил «Известиям» помощник почетного консула РФ в Нигере Аддо Иро. По его словам, народ африканской страны поддержал действия военных и французы гражданам республики «больше не нужны».

Примечательно, что в начале 2023 года в Нигер переместились французские солдаты из Мали и Буркина-Фасо: их заставили покинуть территорию бывших колоний. Сегодня им предписано уехать и из Ниамеи. Всего в Нигере находится не менее 1,5 тыс. французских военнослужащих.

Африканский пояс непослушания

Франция до последнего времени оставалась одним из культурных ориентиров для стран Западной и Центральной Африки. Значительная часть населения в этой части континента говорит по-французски.

Однако после военного переворота в Нигере через всю северную Африку протянулся пояс из шести государств, во главе которых стоит армия, а новое политическое руководство все меньше ориентируется на Запад и все больше готово налаживать партнерство с другими странами — в частности, с Китаем и Россией. Помимо Нигера это Судан, Мали, Буркина-Фасо, Гвинея и Чад. Четыре из них входят в так называемую «Сахельскую пятерку» — координационный центр 11 государств Сахельского пояса, отделяющего пустынную Африку от более плодородных земель юга по всему континенту, от Красного моря до Атлантики.

Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou

«Вмешательство Франции во внутренние дела африканских стран, а также неудачи французской миссии по борьбе с терроризмом в Сахеле привели к утрате этим государством влияния на континенте», — пояснил старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ и эксперт клуба «Валдай» Алексей Чихачев.

Нигер и Нигерия: отличия и противоречия

Нигер и Нигерия — две соседние страны в центре Северной Африки. В годы колониализма Нигер был французской колонией, а Нигерия — британской. Но если Нигерия и сегодня продолжает оставаться прозападной страной (хорошо обеспечивая себя за счет экспорта нефти), то Нигер после череды военных переворотов взял курс на самоопределение.

Экономически Нигер входит в десятку беднейших государств мира вместе с Южным Суданом, ДР Конго, Центральноафриканской республикой и Бурунди. Здесь проживают чуть больше 25 млн человек, а средний доход на каждого равен всего $120 в месяц.

Абуджа, столица Нигерии Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska

Нигерия в настоящий момент председательствует в Экономическом сообществе западно-африканских государств (ЭКОВАС, 15 государств), которое в ультимативной форме требовало вернуть к власти свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Абужда выступала локомотивом этого процесса.

На обещание ввести войска чутко отреагировали соседи Нигера. В частности Алжир (крупнейший покупатель российского вооружения), назвал ее прямой угрозой для себя. В Чаде заявили, что вариант вооруженного вмешательства не рассматривается, и кризис необходимо разрешить путем диалога. В свою очередь российский МИД также исключил нормализацию ситуации в Нигере с помощью военного вмешательства. На четвертые сутки после окончания срока ультиматума лидер Нигерии Бола Тинубу высказался за переговоры с лидерами переворота. Эксперты полагают, что ЭКОВАС вряд ли захочет развязать на континенте очередной конфликт с неизвестным результатом.

Уран — богатство Нигера и возможности для России

Ко времени провозглашения независимости от Франции в 1960 году минеральные ресурсы Нигера были практически не изучены. Сегодня здесь добывают железную руду, фосфориты, уголь, медь, олово и даже золото. Нефть в Нигере тоже добывают, но в незначительных количествах.

Важнейшим национальным богатством стал уран. У Нигера самые высококачественные урановые руды в Африке, поставки составляют около 5% мирового объема этого минерала. В число ведущих мировых производителей урана также входят Казахстан и Узбекистан. Вместе с Россией и Нигером они добывают более 60% урана в мире.

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В основном нигерийский уран шел для атомных электростанций Франции. При этом согласно контрактам Париж покупал у Нигера килограмм урана всего за $12 долларов, а продавал — за $125 и выше.

Кроме того, из Нигерии через Нигер и дальше в Европу протянулся газопровод, который уже практически готов к запуску. Американская компания Chevron инвестировала в проект $13 млрд. Сегодня запуск газопровода под вопросом.

Нынешняя ситуация ставит под вопрос планы ЕС подвергнуть санкциям российский атомный сектор — одну из немногих отраслей, против которой еще не введены ограничения. На фоне отказа от российских нефти и газа экспорт ядерного топлива и технологий в ЕС в 2022 году вырос до $1 млрд.