Базумные дни: ЭКОВАС готовится к военным шагам против Нигера

Срок ультиматума, который ЭКОВАС объявило мятежникам в Нигере, истек. За отказом в восстановлении конституционного порядка в республике должна последовать военная операция, судьба которой, впрочем, до сих пор не очевидна. С одной стороны, президент Нигерии, где расположена штаб-квартира сообщества, уже обратился к сенату за разрешением использовать вооруженные силы за пределами страны. С другой — далеко не все соседи Нигера, входящие в ЭКОВАС, готовы такое решение поддержать. Масла в огонь подливает Франция, которая явно не намерена терять позиции на континенте. О том, как мир готовится к следующим шагам африканских стран, — в материале «Известий».

Срок закончился

6 августа истек срок ультиматума государств — членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), который оно выдвинуло на экстренном саммите 30 июля. Африканский блок требовал от мятежников, объявивших себя новой властью в Нигере, восстановить конституционный порядок и вернуть в должность президента Мохамеда Базума.

Несмотря на то что 2 августа ЭКОВАС заявило, что применение военной силы будет «последним вариантом», уже через два дня агентство Reuters сообщило, что начальники штабов и высокопоставленные военные стран сообщества разработали план на случай интервенции в Нигер.

Министры обороны стран ЭКОВАС во время экстренной встречи, посвященной ситуации в Нигере Фото: AP Photo/Chinedu Asadu

«Все элементы возможного военного вмешательства в ситуацию в Нигере были отработаны в ходе встречи. Они включают необходимые ресурсы, а также то, как и когда мы собираемся развернуть силы», — заявил комиссар ЭКОВАС по вопросам мира и безопасности Абдель-Фатау Мусаха.

Основной армией, на которую может лечь наибольшая нагрузка в гипотетической военной операции, эксперты называют ВС Нигерии. Президент этого государства Бола Тинубу уже поднял дискуссию на официальном уровне — на прошлой неделе он обратился к сенату республики с просьбой поддержать решение о военной интервенции в Нигер.

Подразделение армии Сенегала на марше Фото: AP Photo/Jerome Delay

Такое развитие событий не находит единогласной поддержки в политических кругах Нигерии. В частности, группа политиков и религиозных лидеров страны уже обратилась к Тинубу с призывом избежать военного решения.

«Военная сила может быть применена лишь после того, как окажутся безуспешными все другие политические и дипломатические методы. <…> Результатом этого применения могут стать жертвы среди мирного населения. Кроме того, пострадают жители семи северных штатов, граничащих с Республикой Нигер», — говорится в коммюнике нигерийских политиков.

Соседи не поддержат

Есть и другой вопрос, который беспокоит нигерийский истеблишмент.

«Многие страны, например Алжир, Ливия, Чад, Бенин, Буркина-Фасо и Мали, граничат с Нигером. Поддержат ли они нас военной силой в случае войны с Республикой Нигер?» — обращает внимание экс-зампредседателя Народно-демократической партии Нигера Олабоде Джордж.

Действительно, в этой ситуации ожидать единого подхода от соседних с Нигером государств вряд ли приходится. В частности, Буркина-Фасо и Мали, которые номинально входят в ЭКОВАС, но фактически их участие в сообществе приостановлено после военных переворотов в этих странах, уже заявили, что рассмотрят любую интервенцию в Нигер как объявление войны этим двум африканским странам.

Листовка в поддержку бывшего президента Нигера Мохамеда Базума на одной из улиц Парижа Фото: AP Photo/Sophie Garcia

Республика Чад также не считает возможным для себя принять участие в военной операции, если таковая начнется. «Чад никогда не будет вмешиваться [в ситуацию в Нигере] военным путем», — заявил министр обороны африканской республики Дауд Яйя.

Аналогичного подхода придерживается Алжир.

Митинг в поддержку переворота в Нигере на одной из улиц Ниамея Фото: REUTERS/Balima Boureima

«Размахивание военной интервенцией в Нигере — прямая угроза Алжиру, и мы полностью и категорически ее отвергаем. <…> Проблемы должны решаться мирным путем», — заявил президент этой страны Абдельмаджид Теббун.

Вместе с тем следует отметить, что если Мали и Буркина-Фасо поддерживают военных мятежников в Нигере, поскольку в этих странах военные сами захватили власть, то Алжир и Чад выступают за восстановление конституционного порядка, однако призывают решать этот вопрос путем мира и диалога.

Позиция Запада

В этом контексте обращает на себя внимание позиция Франции, которая подчеркивает роль внешнего наблюдателя, но при этом на официальном уровне высказывает одобрение в адрес ЭКОВАС. В частности, министр Вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню назвал ультиматум сообщества «очень важным шагом, который следует поддержать».

Французский МИД при этом заявляет, что воспринимает угрозу иностранного вмешательства во внутреннюю ситуацию в Нигере как реальную.

Сторонники переворота в Нигере громят здание посольства Франции в Ниамее Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara

«Угроза интервенции со стороны этих стран (ЭКОВАС. — «Известия») должна восприниматься очень серьезно. У участников переворота еще есть время, чтобы передать власть, прислушаться к единодушным требованиям стран региона и международного сообщества в целом», — заявила 5 августа министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Переворот в Нигере достаточно остро воспринимают во Франции, поскольку эта африканская республика — один из важнейших игроков в регионе, где позиции Парижа были достаточно сильны. За несколько недель до смещения с должности Базума Париж называл Нигер ключевым партнером и обещал финансовую помощь.

Помимо экономических выгод, которые Франция теряет из-за событий в Нигере — страна была одним из ключевых поставщиков урана для французских АЭС, — перед Парижем встает другая проблема: в Нигере остается около 1,5 тыс. французских военнослужащих. По словам главы французского МИДа, вопрос о выводе контингента на повестке не стоит, поскольку «французские войска находятся в Нигере по просьбе законных властей страны на основе соглашений, подписанных с законными властями для оказания помощи в борьбе с терроризмом».

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум (справа) и временный президент Чада Махамат Идрис Деби Итно встречаются после военного переворота в Ниамее Фото: REUTERS

Интересна и позиция США, которые ранее достаточно активно участвовали как минимум в дискуссиях об урегулировании после военных переворотов. Сейчас Вашингтон достаточно сдержанно призывает к восстановлению в должности Мохамеда Базума. При этом у американских властей также присутствует интерес в этой стране. По информации из открытых источников, на территории африканского государства находятся три американские военные базы.

При этом США — по крайней мере публично — жесткой позиции не высказывают. А в первые дни после переворота CNN и вовсе сообщила, что служащих американской армии в Нигере отозвали на базу в районе города Агадес: всего на базу возвращено около тысячи военных.

Ждать ли полномасштабной военной операции

Эксперты также не исключают возможности иностранного вмешательства в дела Нигера.

— Сейчас ЭКОВАС возглавляет президент Нигерии, который постарается использовать этот случай для укрепления позиции своей страны в регионе. Очевидно, Бола Тинубу может рассчитывать на поддержку Запада — США и Франции, которые не захотят терять лояльного союзника в лице свергнутого президента Базума, — сказал «Известиям» эксперт управления международного сотрудничества Государственного университета управления Александр Рудой.

Он напомнил, что на счету ЭКОВАС уже есть успешные военные операции в Гамбии в 2017-м и Гвинее-Бисау в 2022 году. Вместе с тем он подчеркнул, что армия Нигера также получила хорошую подготовку и реальный боевой опыт в борьбе с джихадистами.

Сенегальские войска ЭКОВАС занимают позиции у здания правительства в столице Гамбии Банжуле. 22 января 2017 года Фото: AP Photo/Jerome Delay

— Ситуация в регионе обостряется. Но сейчас сложно говорить о какой-то полномасштабной военной операции против Нигера. Скорее будет предпринят максимум дипломатических усилий, вероятны небольшие боестолкновения в приграничных районах, точечные ракетные и авиаудары по важным военным объектам, — считает Рудой.

По его словам, ждать скорейшего разрешения кризиса вокруг Нигера сейчас не стоит, а дальнейшая его эскалация будет во многом определяться способностью стран региона договориться разрешить проблему мирным путем.

Российский МИД ранее заявлял, что считает любое вмешательство в урегулирование обстановки контрпродуктивным — Москва рассматривает ситуацию в африканской стране как внутреннее дело Нигера и не считает возможным вторгаться в эти процессы.