Уран, товарищи: переворот в Нигере может повлиять на санкции ЕС против РФ

Военный переворот в Нигере и решение властей о приостановке экспорта урана во Францию ставят под вопрос возможность Евросоюза в ближайшем будущем подвергнуть санкциям российский атомный сектор — одну из немногих отраслей, против которой Брюссель еще не ввел ограничения. Евродепутат от Франции Терри Мариани заявил «Известиям», что если Брюссель не хочет совершить самоубийство, то он не станет вводить такие рестрикции .

Что происходит в Нигере

Ситуация в Нигере, где 26 июля военные президентской гвардии отстранили от власти лидера страны Мохамеда Базума и объявили новым главой генерала Абдурахмана Тчиани , остается нестабильной и порождает определенные неудобства для европейских государств.

В западных СМИ действия мятежников называют нарушением мирного периода перехода к демократии , который длится с 1960 года, когда Нигер получил независимость от Франции. Нигер традиционно считался партнером Запада в регионе, поэтому даже не вызывает удивления решение Великобритании и Евросоюза приостановить оказание помощи этой стране. Отдельные европейские государства также сообщают о временном прекращении сотрудничества с Ниамеем.

При этом в Нигере заявили, что Франция совместно с союзниками якобы намерена начать военную интервенцию в африканскую республику с целью освободить отстраненного от власти президента и восстановить конституционный порядок. Париж опроверг это заявление .

При этом несколько государств Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) на чрезвычайном саммите в Абудже (Нигерия) уже заявили о готовности направить войска в Нигер . На это власти Буркина-Фасо и Мали, где в недавнем прошлом к власти также пришли военные, подчеркнули, что расценят интервенцию в Нигер как объявление войны и этим государствам, за чем последует выход из ЭКОВАС и принятие мер самообороны в поддержку вооруженных сил Нигера. В защиту новых властей Нигера также выступила Гвинея.

Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara

Таким образом, кризис в Нигере может ознаменовать собой переход к новому этапу региональной конфронтации в Западной Африке.

Гвинея, Буркина-Фасо и Мали, как и Нигер, — бывшие французские колонии. Во время переворотов в этих странах вспыхивали антифранцузские и — шире — антизападные настроения. Такой же сценарий разворачивается и в Нигере. В частности, в выходные сторонники мятежников провели демонстрацию перед посольством Франции в Ниамее. Они забросали комплекс камнями, а по сообщениям очевидцев, даже пытались поджечь здание дипмиссии. Некоторые участники акции протеста несли российские флаги. Демонстрантов разогнали силы безопасности.

В результате Франция начала эвакуацию своих граждан из африканской страны . «С учетом ситуации в Ниамее, агрессии против нашего посольства позавчера и закрытия воздушного пространства, которое лишает наших сограждан возможности покинуть страну своими силами, Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан ЕС, которые желают покинуть страну. Эта эвакуация начнется сегодня», — заявил МИД Франции 1 августа. По данным ведомства, в стране на данный момент находится 500–600 французских граждан. Кроме того, ЕС принял решение эвакуировать граждан входящих в него стран из Нигера.

Не проблема

Помимо проблем чисто политического и военно-стратегического характера (в Нигере остается более тысячи французских военнослужащих, куда они были переведены после вывода контингента из Мали), перед Парижем и Евросоюзом в целом встает иная проблема — на фоне общего усиления антифранцузской риторики Нигер заявил о приостановке экспорта урана во Францию .

Нигер — седьмой по объему производитель урана в мире. Французские СМИ приводят данные, согласно которым на африканскую республику приходится от 15 до 17% урана, используемого для производства электроэнергии в Пятой республике.

При этом обозреватель The Washington Post Ишан Тарур пишет, что урановая руда из Нигера самого высокого качества в Африке, а сама страна — один из основных экспортеров урана в Европу . При этом Франция — один из крупных покупателей ископаемого.

Во Франции влияние ограничения Нигером экспорта называют минимальным. «Что касается урана, то его поставки чрезвычайно диверсифицированы: на долю Нигера приходится всего 4% мирового производства», — заявили в МИД республики .

Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara

Евродепутат от Франции Терри Мариани в разговоре с «Известиями» подтвердил, что Франция действительно диверсифицировала свои источники поставок урана, однако это не означает, что проблемы не могут возникнуть в Европе в целом.

— Для Франции это не станет большой проблемой . Конечно, Нигер — традиционный производитель урана для Парижа, но не только он — например, поставки ведутся из Казахстана, Австралии и других стран . Когда ситуация в Африке начала становиться все более хрупкой, [европейские] правительства решили диверсифицировать [источники поставки сырья]. Кроме того, международные энергетические компании имеют запас урана для АЭС. С моей точки зрения, это проблема не столько для Франции, сколько для других стран, поскольку уран — достаточно чувствительный товар , — отметил евродепутат.

Что же касается поставок урана из Казахстана, то достаточно много ископаемого в этой центральноазиатской республике добывают структуры «Росатома» , а потому в любом случае европейским странам придется контактировать с Москвой, если они хотят продолжить импортировать казахстанский уран, сказал «Известиям» эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

— Тут скорее вопрос экономический: если Нигер вообще перестанет экспортировать уран, настанет дефицит на рынке ядерного топлива, и тогда оно просто подорожает . Похожая ситуация была в прошлом году с газом. Тогда европейцы также испытывали дефицит, но что в итоге произошло — они не остались без газа, а просто стали скупать весь газ, который был на рынке, зачастую в ущерб другим потребителям . Например, они скупали СПГ, который по долгосрочному контракту должен был поставляться Пакистану. А Пакистан просто остался без газа, потому что трейдеру было выгоднее продать его по ценам спотового рынка в Европу. И даже с учетом, что он выплатил Пакистану неустойку, всё равно заработал больше. То же самое они будут делать на рынке ядерного топлива, урана , — пояснил он.

Фото: Global Look Press/dpa/Martin Schutt

Будущая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что при возникновении дефицита на топливо, на него поднимется стоимость, но Европа сможет заместить его из других источников — из Казахстана, Австралии, Намибии, Канады, России.

— Другой удар по экономике Франции состоит в том, что Нигер поставляет уран на предприятия, которые из него делают непосредственно ядерное топливо . Теперь может встать вопрос, что готовое ядерное топливо придется покупать у кого-то еще, будет недозагрузка французских предприятий, которым придется терпеть убытки . И всё это приводит к тому, что себестоимость электроэнергии от атомных станций возрастает, а это вносит свой вклад в повышение тарифов на электроэнергию в Европе в целом , — уточнил Юшков.

Косвенно это может ударить по Германии, которая в 2022–2023 годах стала импортировать электроэнергию из Франции. Причин этому несколько: во-первых, Берлин закрыл свои АЭС, во-вторых, борется с угольной генерацией, а в-третьих, сократил закупки газа у России.

Риск дефицита растет

Такой расклад порождает перед западными аналитиками и политиками дискуссии о возможности подвергнуть в будущем санкциям атомный сектор России . Ранее в Европе неоднократно указывали, что у Брюсселя остается достаточно узкое поле для новых ограничений против РФ, и атомный сектор долгое время оставался неким козырем в рукаве. Ситуация в Нигере ставит под вопрос его применение в будущем.

Фото: Global Look Press/dpa/Sebastian Kahnert

— Уран — чувствительная тема для многих стран в Европе, поэтому он до сих пор не вошел в санкционные списки и, с моей точки зрения, не будет включен в них в ближайшем будущем . Но вы же знаете, что никогда нельзя быть уверенным, чего ждать от Европейского союза. Потому что, к примеру, ситуация в Германии серьезно осложнилась из-за роста стоимости электроэнергии, но Европа порой способна принимать решения, противоречащие ее собственным интересам. Если ЕС не хочет совершить самоубийство, конечно, он не станет принимать такие санкции. Мы еще не заплатили свою цену за отказ от российского газа, — сказал евродепутат Мариани.

В России также полагают, что ситуация, складывающаяся на фоне военного переворота в Нигере, скорее предостережет Европейский союз от санкций в отношении российской ядерной отрасли.

— Если один крупный поставщик отвалился, добровольное введение санкций против другого крупного поставщика, конечно, повысит риск дефицита . И это проблема для европейцев, потому что всё остальное они уже фактически и так подвели под санкции, — считает Игорь Юшков.