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«Алжир не позиционирует себя как конкурента России в поставках газа»

Политолог Акрам Хариф — об энергетических проблемах Европы, угрозах Вашингтона и рисках перепродажи украинского оружия в Африку
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Нейтральная позиция Алжира в отношении конфликта на Украине становится причиной давления на власти этого государства со стороны США, существует угроза заморозки некоторых активов и введения санкций, от которых пострадает местная экономика. Об этом в интервью «Известиям» рассказал алжирский журналист, главный редактор портала Menadefense Акрам Хариф. По его словам, западные страны уже направляли своих представителей в попытках повлиять на внешнюю политику Алжира. О том, способна ли страна выдержать подобное давление, заменит ли она Россию на европейском рынке энергоносителей и существуют ли риски попадания западного оружия, поставляемого на Украину, африканским террористическим организациям — в интервью Акрама Харифа «Известиям».

«Италия, Испания, Португалия зависят от поставок алжирского газа»

— Отказавшись от российских энергоресурсов, Евросоюз активно ищет новых поставщиков нефти и газа. Алжир находится в первой десятке экспортеров голубого топлива. Может ли страна закрыть потребности ЕС?

— У Алжира нет возможности покрыть запросы ЕС в энергоресурсах, но такие страны, как Италия, Испания, Португалия, во многом зависят от поставок алжирского газа. Наша страна играет важную роль в решении их энергетических вопросов. Но в то же время мы не позиционируем себя в качестве конкурента России, которая остается крупнейшим поставщиком природного газа и углеводорода.

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Для нас Россия — это в первую очередь партнер, который стремится к развитию сотрудничества, в том числе в области разведки месторождений. Так что, да, Алжир поставляет газ в Европу, но мы не используем его в качестве оружия, чтобы влиять на ЕС. В то же время мы заинтересованы в сотрудничестве с крупными российскими компаниями, такими как «Газпром» или «Лукойл».

— Заинтересованы ли Алжир и страны Северной Африки в продлении зерновой сделки?

— Алжир не выгодоприобретатель от этой сделки, она никак не влияет на наш рынок. Но Марокко и Тунис сильно зависят от поставок российского и украинского зерна, и сложившаяся ситуация серьезно затрагивает эти страны. При этом они также понимают, что зерновая сделка далеко не единственная проблема. Другая сложность для них — построить партнерские отношения с Россией, особенно без участия третьих сторон. Я думаю, сложилось единое понимание того, что зерновой вопрос используется в качестве рычага давления на североафриканские страны.

Сегодня Алжир готов стать медиатором между Россией и Украиной. Подобное посредничество затронет и экономические трудности, возникшие в том числе в их сотрудничестве с североафриканскими странами. Я считаю, что инициатива со стороны Алжира стоит того, чтобы быть рассмотренной Москвой и Киевом.

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«Попавшее на Украину оружие может вырваться за ее пределы»

— Как вы оцениваете риск того, что вооружение, которое Запад активно поставляет Украине, может попасть в руки террористических организаций, которые действуют в том числе на Африканском континенте?

— Нет никаких подтверждений этому, но мы знаем, что на Украине существуют криминальные организации, способные на перепродажу оружия. Также нельзя не учитывать низкую прозрачность в вопросах поставок вооружений. Однако мы вполне можем ожидать, что однажды попавшее на Украину оружие может быть вывезено за ее пределы. Многие выходцы из стран Ближнего Востока сейчас находятся на Украине, и нельзя исключить, что они постараются вывезти оружие в Африку, где оно, в свою очередь, вполне может попасть в руки террористов.

— Вы уже отметили, что власти Алжира заинтересованы в нормализации отношений между Москвой и Киевом. Насколько алжирский народ поддерживает эту позицию?

— Мы наблюдаем большую поддержку со стороны населения, учитывая крепкие связи между Алжиром и Украиной. Многие наши инженеры получили образование в Харькове. Но главные вопросы сейчас — как ускорить приближение переговорного процесса и как можно скорее закончить <конфликт>. Становится очевидным, что он имеет гибридный характер и уже перестает быть конфликтом только между двумя странами.

«Некоторые наши активы могут быть заморожены»

— Сейчас Алжир в целом придерживается нейтральной позиции относительно конфликта на Украине. Нет ли давления на вашу страну из-за такого подхода со стороны коллективного Запада?

— На Алжир оказывают давление США, даже существует угроза санкций. Западные страны уже направляли своих эмиссаров и делегации в попытках повлиять на наши политические решения. Но это трудная задача, учитывая, что у Алжира нет долгов и мы обладаем достаточной силой, чтобы вести собственную международную политику.

«Оставаться нейтральным становится всё сложнее»
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— Какими рестрикциями Вашингтон угрожает Алжиру?

— Сами санкции имеют неопределенный характер, но они могут быть наложены на алжирскую экономику, и некоторые наши активы могут быть заморожены.

Интервью было записано на российско-африканской конференции Валдайского клуба «Россия и страны Африки: сложившиеся традиции взаимодействия и перспективы сотрудничества в новом мире» в Санкт-Петербурге.

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