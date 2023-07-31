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Силовая загрузка: Нигер ждут санкции из-за военного захвата власти

Эксперты заявили о кризисе государственности в Западной Африке
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Фото: REUTERS/Stringer
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Нестабильная ситуация в Нигере после военного переворота длится почти неделю: президента республики Мохамеда Базума всё еще удерживает его собственная охрана, а западные и африканские страны не признают новое руководство, которое пришло к власти в результате мятежа. Тем не менее, по мнению экспертов, стоит ожидать окончательной смены режима: со стороны населения сопротивления не будет, часть его поддерживает переворот. Против Нигера уже анонсированы санкции, и, вероятно, членство в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС) будет приостановлено. Нигер может стать четвертой страной, где к власти пришли военные. «Известия» пообщались с экспертами о том, как будет развиваться ситуация в одном из самых бедных государств в мире.

Мнения экспертов

Эксперт клуба «Валдай», директор Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Андрей Маслов:

«В регионе уже есть три страны, где у власти военные режимы: Гвинея, Мали, Буркина-Фасо. Теперь к ним примыкает Нигер, в результате сформируется пространство площадью 3 млн кв. км с населением 82 млн человек. Очевидно, можно говорить о затяжном кризисе государственности и выборной демократии во французской Западной Африке. Вероятность смены режима остается высокой, так как любой военный переворот дестабилизирует политическую систему в целом и чреват новыми военными переворотами, особенно с учетом наличия в стране силовых структур, находящихся под существенным французским влиянием. Они могут попытаться взять власть. Население устало от безработицы и социальных проблем, лицемерия публичных политиков. Часть городской улицы поддерживает переворот, и уж точно не стоит ожидать сопротивления со стороны населения. В целом в этой части Африки авторитет армии обычно выше, чем гражданских властей. Для Франции Нигер — стратегический источник урана и один из последних оплотов влияния в Сахеле. С точки зрения энергобаланса Европы и противостояния России это важная страна, особенно в долгосрочной перспективе. Там дислоцирован французский контингент. Может быть попытка вмешательства для его защиты».

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Программный координатор РСМД, исследователь Института Африки РАН Никита Панин:

«Для ЭКОВАС это, конечно, очередной и, возможно, самый серьезный вызов, потому что меньше месяца назад сменилось председательство в этой региональной интеграции. Теперь оно закреплено за недавно избранным президентом Нигерии Бола Тинубу, а известно, что Нигерия позиционирует себя как лидера не только в Западной Африке, но и на всем пространстве континента. Поэтому для нигерийского председательства в ЭКОВАС разрешение кризиса — это еще и вопрос престижа. А престиж может быть подорван, потому что ЭКОВАС своих целей в предыдущих трех случаях добиться фактически не смогло. <…> В любом случае первичные меры ЭКОВАС уже ввело: закрыты границы с Нигером, введен запрет на все финансовые трансакции со всеми, кто аффилирован с пришедшими к власти путчистами.

Трудно сказать, к какому кровопролитию, к какому результату может привести военная интервенция в Нигер в любой форме. Но санкции вводятся, причем со стороны не только ЭКОВАС, но и западных стран. Понятно, что Франция, Великобритания и США тут же введут ограничения, как в случае с Мали, например, если никаких подвижек с путчем не произойдет. Но вряд ли это приведет к желаемому для западных стран исходу. В то же время и пришедший к власти Совет по защите отечества тоже будет должен доказать свою «профпригодность», чтобы на фоне внешнего давления страна не потеряла управляемость и не скатилась в хаос. Тем более что Нигер — это та страна, в которой все внутриполитические процессы и так достаточно хрупки».

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Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов:

«Против Нигера уже анонсированы санкции, вероятно, его членство в организации будет приостановлено, таким образом в Сахаро-Сахельском регионе формируется пояс государств в политической изоляции и граничащих между собой: Гвинея – Мали – Буркина-Фасо – Нигер. Африканский союз и ЭКОВАС сейчас сталкиваются с проблемой: механизм противодействия вооруженным переворотам неэффективен и позволяет продолжительное время пребывать у власти военным режимам, отсюда и такая эмоциональная реакция — угроза вооруженной интервенцией. Однако поскольку регион нестабильный, а границы проницаемы, страны ЭКОВАС сохранят формальные и неформальные каналы коммуникации с новыми властями Нигера, попытаются направить процесс в демократическое русло, обеспечить транзит власти гражданской администрации. Россия заинтересована в развитии отношений с Нигером, как и со всеми другими странами Африки, может содействовать процессу нормализации ситуации там».

Позиция официальных лиц

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков:

«Мы очень внимательно это (ситуацию в Нигере. — «Известия») отслеживаем, тем более в контексте того, что последнюю неделю фактически мы очень плотно занимались африканскими делами вместе с африканцами, и, конечно, происходящее там вызывает серьезную обеспокоенность <…> Мы выступаем за скорейшее восстановление законности в стране, мы выступаем за сдержанность всех сторон, с тем чтобы это не приводило к человеческим жертвам, и мы, конечно, хотим, чтобы Нигер как можно скорее вернулся в конституционное русло и продолжил выполнять решение тех огромных задач, которые стоят на пути развития этой страны».

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Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду:

«Я знаю хрупкость Нигера, я знаю экономическую обстановку в стране, поскольку сам был министром финансов и сейчас возглавляю правительство. Это страна, которая не сможет противостоять таким санкциям. В экономическом смысле это будет катастрофа, в социальном тоже. Потому что Нигер возлагает большие надежды на международное партнерство с дружественными странами, с международными институтами, которые оказывают ему большую поддержку <…> Отказаться от этой поддержки — значит сделать себе харакири. Для страны, на наш взгляд, это будет катастрофа. В этой связи мы призываем всех учитывать интересы страны, отбросить личные интересы, потому что прежде всего мы заботимся о Нигере».


Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен:

«ЕС и Нигер связывают глубокие отношения, развивавшиеся на протяжении десятилетий. Неприемлемое нападение на демократически избранное правительство ставит эти связи под угрозу. Я поддерживаю решения ЭКОВАС и его активную роль в обеспечении скорейшего возвращения Базума на пост президента».

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