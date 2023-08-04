ЭКОВАС занесло: начнется ли интервенция в Нигер

Мировое сообщество продолжает оказывать экономическое давление на военных, совершивших в Нигере переворот . Региональное объединение ЭКОВАС , хоть и смягчает риторику, но всё еще г розит военным ответом, если в должности не восстановят президента Нигера Мохамеда Базума . Вместе с тем эксперты полагают, что ЭКОВАС вряд ли захочет развязать на континенте очередной конфликт с неизвестным результатом. Страны Запада тем временем эвакуируют своих граждан и пока предпочитают не вмешиваться . Появится ли на карте еще одна горячая точка — в материале «Известий».

Под санкциями

Пришедшие к власти в Нигере в результате переворота приступили к формированию госструктур . Руководителем председателя Национального совета спасения родины — органа, созданного военными, — назначен ученый-исследователь Сумана Бубакар. Также 3 августа определены генеральный секретарь правительства в ранге министра, им стал Махамане Руфаи Дауали, и губернаторы всех восьми провинций республики.

В то же время законный премьер-министр Ухумуду Махамаду заявил, что продолжает оставаться в должности главы правительства президента Мохамеда Базума. Параллельно временным главой кабмина провозгласил себя министр иностранных дел Нигера Асуми Масуду.

Бывший президент Нигера Мохамед Базум Фото: REUTERS/Temilade Adelaja

Мятежники действуют в условиях колоссального внешнего давления как со стороны соседних государств, так и других международных структур. Помимо санкций, объявленных странами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) и включающих в себя закрытие сухопутных и воздушных границ, а также заморозку активов Нигера в региональном банке, о приостановке финансовой помощи африканской республике объявили США, Франция и Евросоюз . Совокупные вливания в страну достигали $2 млрд в год.

Санкции могут оказать достаточно губительное влияние на экономику Нигера, которая далека от первых позиций в рейтингах, прокомментировал ситуацию «Известиям» африканист Александр Даневич. Вряд ли Нигер сможет справиться с последствиями самостоятельно, а потому ему нужен партнер .

Исследователь Института Африки РАН, программный директор РСМД Никита Панин при этом подчеркивает, что самая болезненная часть санкций, примененных по отношению к Ниамею, касается действий Нигерии по прекращению экспорта электроэнергии в соседнее государство . Нигер импортирует из Нигерии около 70% всех используемых мощностей — и то этого количества недостает для закрытия всех потребностей.

Фото: REUTERS/Balima Boureima

— Ресурс Нигера противостоять санкциям зависит от того, насколько эффективной может оказаться консолидация политического пространства, которое образуется на территории четырех государств, где недавно произошли перевороты (Мали, Буркина-Фасо, Гвинея, плюс Нигер. — «Известия»), — подчеркнул эксперт.

2 августа о приостановке выделения средств объявил Всемирный банк, а агентство Moody’s понизило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Нигера в национальной и иностранной валюте сразу на две ступени — с «В3» до «Саа2».

Мировая реакция

Резкая реакция на эти события со стороны Франции понятна — после аналогичного переворота в Мали и вывода войск из этой страны контингент разместился как раз в Нигере . Сама же африканская страна стала для Парижа опорной в плане присутствия и влияния в регионе. Проигрывает Франция и экономически — именно Ниамей поставлял до 17% используемого французскими компаниям сырья для производства электроэнергии .

И именно антифранцузскую направленность обретают акции в поддержку мятежников, которые проходят в столице Нигера. Тем не менее Париж, по крайней мере по официальным заявлениям, не собирается вмешиваться в ситуацию в стране.

Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou

США также высказываются относительно сдержанно : «Единственный комментарий, который у меня есть относительно сообщений о потенциальном военном конфликте, заключается в том, что мы пытаемся урегулировать эту ситуацию мирным образом. Мы считаем, что всем интересам народа Нигера отвечает мирное урегулирование этой ситуации», — заявил на брифинге глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

При этом в американском внешнеполитическом ведомстве предписали сотрудникам своего посольства в стране и членам их семей покинуть республику. Сократить численность своей дипмиссии решила и Великобритания . Несмотря на то что сообщений об агрессии или репрессиях в отношении гражданского населения со стороны военных Нигера не поступало, страны Запада активно занимаются эвакуацией собственных граждан из африканской страны. Так, Франция уже завершила свою операцию по вывозу, также покинули Нигер представители других государств, например Японии, Германии, Италии, США и Канады .

Военные угрозы

Косвенно действия стран Запада могут указывать, что в Евросоюзе серьезно рассматривают угрозу со стороны ЭКОВАС осуществить военную интервенцию против Нигера с целью восстановления конституционного строя в республике .

30 июля на экстренном саммите организации мятежникам была дана неделя на освобождение и возвращение в должность президента Мохамеда Базума, иначе ЭКОВАС пригрозил применить военную силу.

Само же Экономическое сообщество стран Западной Африки имеет в своем составе собственные коллективные вооруженные силы ECOMOG. В состав сообщества списочно входят 15 государств, однако как минимум три из них имеют статус приостановленного членства — это Буркина-Фасо, Гвинея и Мали. В этих странах в прошлые годы также прошли военные перевороты. Нигер, к слову, также входит в ЭКОВАС, но, очевидно, на данный момент его будущее в составе объединения под вопросом.

Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara

Позиция Мали и Буркина-Фасо также однозначна: государства заявили, что будут рассматривать любую интервенцию в Нигер как объявление войны и им. Ультиматум ЭКОВАС истекает 6 августа , и ситуация находится в подвешенном состоянии.

Правда, само сообщество по мере приближения к дате смягчает свою риторику. «Восстановление демократического правления в Нигере будет сопряжено с препятствиями и трудностями», — заявил глава минобороны Нигерии и комиссар ЭКОВАС Кристофер Муса.

Российские эксперты сомневаются в том, что ЭКОВАС реализует свои угрозы и действительно развяжет военный конфликт.

— Во многом такие заявления можно рассматривать как бряцание оружием . Тот же Сенегал, чтобы участвовать в такой военной операции, должен будет преодолеть барьер, который создает Гвинея, где правят также военные, пришедшие к власти в результате переворота. Есть проблемы и у других стран. Таким образом, вся операция может быть завязана на Нигерию, что не на руку амбициям этой страны по закреплению за собой статуса регионального лидера, — считает Никита Панин.

Он также напоминает, что для подобного развития событий должно быть соответствующее решение Совета Безопасности ООН.

Тысячи протестующих в столице Нигера Ниамее Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou

Такого же взгляда придерживается Александр Даневич, который добавляет: « Все в Африке знают, к чему приводят такие решения, — это длительные конфликты, большое количество человеческих жертв с переходом в гуманитарный кризис ».

В Нигере же уверены, что Ниамей не поддастся давлению и не восстановит Базума в должности президента. «Ничего не помешает переходному периоду и сохранению национального суверенитета. Мы сталкиваемся с внешним вмешательством, которое отвергает наш приход к власти, принесший пользу народу Нигера», — заявил глава мятежников Абдурахман Тчиани.

Кроме того, он добавил, что «у французов нет объективных причин покидать Нигер», давая понять, что переходить к более жестким мерам военные на данном этапе не намерены.

Россия в этой ситуации заявляет, что ключевая задача в настоящий момент — «не допустить дальнейшей деградации обстановки в стране».

Фото: REUTERS/Balima Boureima

— Полагаем неотложной задачей организацию национального диалога для восстановления гражданского мира, обеспечения законности и правопорядка . <…> мы полагаем, что угроза применения силы в отношении суверенного государства не будет способствовать разрядке напряженности и урегулированию ситуации в стране», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В настоящий момент, подчеркнула она, положительным фактором можно назвать то, что развитие ситуации в африканской республике идет по мирному сценарию и не омрачено человеческими жертвами.