Блок аут: Нигер готовится отразить интервенцию ЭКОВАС

Нигер полностью готов к военному противостоянию с ЭКОВАС в случае начала интервенции , заявил «Известиям» помощник почетного консула России в республике Аддо Иро. По его словам, большинство жителей поддерживают военных, которые недавно свергли президента . В посольстве РФ в Мали сообщили, что просьб об эвакуации от российских граждан не поступало. По мнению экспертов, ЭКОВАС даже при поддержке Франции вряд ли решится на военную авантюру в отношении Нигера. Однако, они допускают, что ситуацию может изменить участие США .

Подход ЭКОВАС

С момента военного переворота в Нигере, произошедшего 26 июля, прошло полторы недели, однако до сих пор не ясно, как будут развиваться отношения новых властей страны с соседями — государствами Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) — и конечно с бывшей митрополией Францией.

В Ниамее, столице Нигера, тем временем планируют выстраивать контакты с Парижем на новой основе . Помощник почетного консула РФ в Нигере Аддо Иро заявил «Известиям», что народ африканской страны поддержал действия военных, и гражданам республики «больше не нужны французы». По его словам, Нигер не нуждается в экономической поддержке Франции.

— В Нигере нет промышленности. Но наш уран, золото — они украли все. Франция никогда не помогала экономике Нигера, но всегда у нее воровала , — добавил он.

Демонстранты в Ниамее держат плакат с надписью: «Долой Францию, да здравствует CNSP!» («Национальный совет по защите отечества») Фото: Global Look Press/dpa/Djibo Issifou

При этом он подчеркнул: армия полностью готова отразить возможную интервенцию со стороны ЭКОВАС.

— Военные готовы защищать Нигер. Мы пережили 12 лет страданий (с 2011 года у власти была Партия за демократию и социализм, которую возглавляет Мохамед Базум. — «Известия»), но, слава богу, нас спасли военные , — отметил Иро.

Россия продолжает сохранять нейтралитет. 4 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва выступает против внешнего вмешательства в Нигер и поддерживает «скорейшее возвращение этой ситуации в конституционное русло без какого-либо ущерба».

МИД РФ рекомендовал гражданам России воздержаться от поездок в Нигер. Посольство РФ в Мали, которое представляет интересы Москвы в Нигере, сообщило «Известиям», что россияне с просьбой об эвакуации не обращались .

— Мы стараемся следить за текущей обстановкой в стране. Однако в отношении интервенции ЭКОВАС сказать что-либо в данный момент трудно, — заявили дипломаты.

Россияне с просьбой об эвакуации в посольство РФ не обращались Фото: Global Look Press/dpa/Djibo Issifou

Перспективы военной операции пока действительно туманны. 6 августа истек срок семидневного ультиматума, который ЭКОВАС выдвинул совершившим переворот военным, требуя вернуть к власти свергнутого ими президента Мохамеда Базума.

Агентство Reuters писало, что министры обороны стран Западной Африки согласовали план военной интервенции в Нигер . Комиссар по вопросам мира и безопасности ЭКОВАС Абдель-Фатау Мусах ранее заметил, что военные проработали все элементы любой интервенции, включая сроки, ресурсы, а также способы и время развертывания необходимых сил.

Однако в практической плоскости сообщество ограничилось введением санкций, включая закрытие границ с Нигером, запрет на авиасообщение и приостановку финансовых операций . 6 августа газета The Wall Street Journal сообщила, что страны ЭКОВАС отложили военную интервенцию, поскольку им не хватило времени на подготовку. Конкретные сроки операции неизвестны. Тем не менее лидеры стран ЭКОВАС10 августа проведут встречу, на которой обсудят обстановку в Нигере.

Главы оборонных ведомств стран Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), за исключением Мали, Буркина-Фасо, Чада, Гвинеи и Нигера, встретились в пятницу, 4 августа 2023 года, обсудить ситуацию в Нигере Фото: AP Photo/ Chinedu Asadu

Стоит отметить, что идею военной операции раскритиковали два члена ЭКОВАС — Буркина-Фасо и Мали , чье членство в организации приостановлено (ранее там тоже военные организовали переворот). Они предостерегли от любого иностранного вмешательства, пообещав решительно поддержать соседа. 7 августа они направили в Нигер официальные делегации, чтобы «засвидетельствовать солидарность с братским народом».

Поддержала новую власть и Гвинея — еще один участник ЭКОВАС, у которого по тем же причинам приостановлено членство. Против силовых методов открыто выступили Алжир и Чад, располагающие мощными вооруженными силами в регионе. Интересна оказалась позиция Нигерии, которая в настоящий момент занимает кресло председателя ЭКОВАС. Страна раскололась на сторонников и противников интервенции: 6 августа сенат не поддержал призыв президента Нигерии Болы Тинубу начать военные действия против Нигера.

К потенциальным столкновениям, разумеется, готовится и сам Ниамей. По сообщению Al Arabiya, военные власти направили дополнительные войска в приграничные с Нигерией и Бенином районы . Также, Нигер предусмотрительно закрыл свое воздушное пространство.

Безучастие Франции

Региональный конфликт на территории Африки невозможен без вмешательства бывших метрополий — в данном случае Франции. Париж категорически опроверг информацию о подготовке к военной интервенции, однако 5 августа глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Пятая республика сохранит свой полуторатысячный воинский контингент в Нигере . В ответ новые власти страны потребовали от французских военных покинуть ее в течение 30 дней. На прошлой неделе Ниамей также объявил об аннулировании пяти военных соглашений с Францией, заключенных в период с 1977 по 2020 годы.

В МИД Франции заявили, что Париж «твердо и непреклонно» поддерживает усилия ЭКОВАС по восстановлению избранного президента Нигера . Эксперты, однако, полагают, что сценарий военного вмешательства вряд ли возможен. Ведущий сотрудник Центра исследования российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов считает, что Франция будет искать решение только в рамках ЭКОВАС.

Франция полностью поддерживает ЭКОВАС Фото: AP Photo/Ben Curtis

— Во-первых, времена этих интервенций закончились, во-вторых, в рамках ЭКОВАС и других интеграционных объединений есть жесткое постановление о том, что все конфликты должны решаться мирным путем, — заявил эксперт «Известиям».

Франция не впервые сталкивается с подобной проблемой. В начале нынешнего года правительство Буркина-Фасо объявило о денонсации соглашения об обороне 2018 года и потребовало от Парижа вывести своих солдат из страны. Аналогичное решение приняли власти Мали в отношении французских военных годом ранее.

Доктор публичного права во Франции, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко уверена, что Париж теряет свои позиции в Африке, поскольку у него отсутствует внятная стратегия в регионе . Пятая республика действует в фарватере общей внешней политики Евросоюза, а Брюссель еще 1 августа заявил, что готов поддержать военную операцию против Нигера, если поступит соответствующая заявка от ЭКОВАС.

Париж теряет свои позиции в Африке Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Julien Mattia

— У Франции нет самостоятельной политики в отношении Африки. Поэтому она везде уходит: из Мали, Буркина-Фасо, теперь — из Нигера. Это печальный сигнал, ведь когда у государства нет суверенитета, оно не может вести самостоятельную игру, — заявила она «Известиям».

Однако заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев полагает, что окончательного решения по поводу Нигера все еще нет.

Он напомнил, что больше всего Францию интересует сохранение контроля над урановыми рудниками . К слову, Нигер — седьмой производитель урана в мире. 70% электроэнергии Франции завязано на атомную энергетику, а она, в свою очередь, в немалой степени зависит от урана из Нигера. Тимофеев полагает, что руководство Франции стоит перед дилеммой: использовать силу или дипломатию. Но если французы выберут войну, не ясно, как именно Париж перенаправит дополнительные войска в регион.

— Еще со времен ливийского вторжения 2011 года у французов проблемы с дальней авиацией. Тогда они использовали американские самолеты, — уточнил эксперт «Известиям».

Французы могут прибегнуть к военной интервенции, если вторжение поддержат США Фото: Global Look Press/dpa/Oliver Killig

Но, по его словам, французы могут прибегнуть к военной интервенции, если вторжение поддержат США : «У американцев с системами доставки войск все в порядке. Тогда это будет вмешательство не одной страны, а коалиции».

Однако эксперт подчеркивает, что Франция скорее всего попытается избежать военного вмешательства — Париж беспокоят имиджевые потери в случае неудачи. Пока он использует экономические ограничения — например, приостановил всю финансовую поддержку соседней Буркина-Фасо.