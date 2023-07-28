«Россия должна стать более заметным игроком в Африке»

Экваториальная Гвинея заинтересована в сотрудничестве с РФ в нефтегазовой сфере, заявил «Известиям» на саммите «Россия — Африка» министр горнодобывающей промышленности и углеводородов этой страны Антонио Обуру Ондо. При этом что касается сотрудничества между РФ и странами континента в целом, то необходимо говорить об экономически взаимовыгодных отношениях, а не о гуманитарной помощи со стороны Москвы, считает он. По его словам, кооперация должна развиваться таким образом, когда каждая из сторон оказывается в выигрыше. В каких сферах это возможно и почему африканские страны не поддаются давлению Запада — в интервью политика.

— Какие цели преследует Экваториальная Гвинея в сотрудничестве с Россией? И какие направления совместной работы вы видите ключевыми для себя и для Москвы?

— Я думаю, каждая страна заинтересована, прежде всего, в сотрудничестве с другими странами. В смысле, что в текущем глобальном сценарии ни одно государство не должно оставаться в одиночестве. И существует много синергий, из которых мы могли бы извлекать выгоду — и моя страна, и Россия, и Африка в целом. Если конкретнее — когда речь заходит о нефти и газе, у нас, конечно, большая заинтересованность, то же — когда мы говорим об угледобывающей промышленности. Очевидно, что нам интересны и другие сферы, в которых мы могли бы сотрудничать с Россией.

Я хочу отдельно подчеркнуть: когда мы говорим о кооперации — мы говорим не о гуманитарном сотрудничестве. Вы должны понимать это правильно — мы говорим об экономическом взаимодействии, мы говорим здесь о ситуации win-win (англ. — «победить — победить», то есть такая ситуация, когда каждая из сторон оказывается в выигрыше. — «Известия»). Мы ведем разговор о коммерческих контрактах. Мы не просим Россию прийти в Африку и помочь нам. Мы говорим, что Россия должна прийти в Африку, но и Африка должна прийти в Россию — это и есть ситуация, где обе стороны выигрывают.

Мы можем иметь коммерческие договоренности, которые приносят выгоду обеим сторонам. Это не гуманитарная помощь. Я проговариваю это, потому что это действительно очень важно. Когда есть понимание, что нам нужно взаимодействовать в коммерческом ключе, это должно быть крайне необходимо для каждой из сторон. А если же это крайне необходимо только одной стороне, то тогда, наверное, это, скорее, гуманитарная помощь, а это не должно быть так.

— А что в приоритете?

— Самые интересные направления сотрудничества для нас — горнодобывающая промышленность и нефтегазовая сфера.

Справка «Известий» Дипотношения с Экваториальной Гвинеей СССР установил в 1968 оду. Посольство СССР и позже РФ работало с 1969 по 1992 год. Его деятельность прекратилась по финансово-экономическим соображениям. В 1970-х годах советские специалисты помогли местным властям изучить сырьевые запасы вод, организовали совместное рыболовство. Также Советский Союз содействовал в развитии геологоразведочной отрасли. Позже советские военные помогали обучать местную национальную армию. На саммите Россия — Африка в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин анонсировал возобновление работы российского диппредставительства в Экваториальной Гвинее в ближайшем будущем.

— Есть ли какие-то конкретные инвестиционные проекты на повестке дня в отношениях между нашими странами?

— Это как раз то, над чем здесь и работаем, о чем мы говорим. Как видите, Россия инвестирует в некоторые африканские страны. Особенно, как мне кажется, в Южную Африку — в частности, в горнодобывающую промышленность, электричество.

Но мы считаем, что Россия должна осознавать свою геополитическую значимость. Впрочем, как и Африка. И она уже начинает осознавать. Россия должна стать более заметным игроком в Африке, сделать так, чтобы сотрудничество было расширено.

— Сталкивается ли ваше правительство с давлением извне из-за экономического взаимодействия с Россией?

— Для стран и правительств очень важно сделать все, что от них зависит, чтобы способствовать улучшению жизни людей. Именно этим мы здесь и занимаемся — пытаемся сделать жизнь людей лучше. Мы не пытаемся заниматься политикой, лично я не пытаюсь заниматься политикой — я стараюсь улучшить жизнь граждан. И не стоит удерживать правительство от их усилий в этом направлении.