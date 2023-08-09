Советник свергнутого Базума заявил об отказе французских военных покинуть Нигер

Французские военные отвергли требование мятежников, захвативших власть в Нигере, покинуть страну. Об этом 9 августа заявил советник отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума Антинекар аль-Хасан.

«<…> французы отказались уходить. Они не собираются покидать страну», — приводит его слова «РИА Новости».



Всего в Нигере находится 1,5 тыс. французских военнослужащих.

В этот день мятежники заявили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии Нигера и нарушили ее воздушное пространство. Данные о пострадавших и погибших не установлены.

Тогда же советник заявил, что отстраненный президент Базум не собирается покидать свой пост. Он добавил, что «он лучше умрет, чем уйдет со своего поста».

До этого, 30 июля, экономическое сообщество западноафриканских государств на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день гвардия объявила, что лидер страны смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. Тогда же была приостановлена работа всех учреждений республики.