Военные Нигера объявили о приостановке работы всех учреждений

Военные мятежники в Нигере заявили о приостановке работы всех учреждений республики. Об этом в четверг, 27 июля, сообщило Reuters со ссылкой на местное телевидение.

«По его словам (полковника Амада Абдрамана. — Ред), границы страны закрыты и объявлен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений республики приостановлена», — говорится в материале.

Кроме этого, по информации агентства, солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства. При этом они гарантировали физическую неприкосновенность смещенной власти.

В настоящее время в стране начались массовые беспорядки. Кадрами делятся очевидцы в социальных сетях. На них видно, что люди бегают по улицам города в хаосе. Также слышны выстрелы.

Ранее, 25 июля, сообщалось, что президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее. По имеющейся информации, президент цел и невредим.

Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.

Также свою поддержку выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что решительным образом осуждает любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое правление, мир и стабильность в Нигере.

26 июля Reuters сообщило, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире они объявили о смещении Базума и закрытии границ.