Враждующая страна: чего ждать от режима прекращения огня в Судане

С начала конфликта в Судане погибло уже более 500 человек, свыше 4,1 тыс. получили ранения. С 4 по 11 мая в стране объявлен режим прекращения огня, сообщили в МИД Южного Судана, при посредничестве которого и удалось достичь временного перемирия. Ранее Россия вывезла из Хартума более 200 человек — среди них граждане не только РФ, но и Белоруссии, Казахстана, Украины, Молдавии, Киргизии и Бангладеш. О том, будет ли перемирие соблюдаться на этот раз и приведет ли к конструктивным переговорам, организовать которые вызвалась Саудовская Аравия, — в материале «Известий».

Договорились не стрелять

Столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР) в Судане продолжаются с 15 апреля, в ночь с 24-го на 25-е число при посредничестве Саудовской Аравии и США была достигнута договоренность о временном прекращении огня, затем оно продлевалось еще на 72 часа. Однако в реальности оба раза перемирие нарушалось боевыми действиями в отдельных районах.

В результате посреднических усилий президента Южного Судана Сальваторе Киира стороны конфликта договорились о более длительном перемирии, которое вступает в силу 4 мая и продлится до 11-го числа. Также, согласно заявлению МИД Южного Судана, обе стороны готовы назначить представителей для участия в мирных переговорах. Ранее сообщалось, что командующий суданской армией Абдель Фаттах аль-Бурхан может встретиться с главой спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало (Хамидти) за пределами Хартума. Позже отмечалось, что представители враждующих сторон — генерал-майор ВС Судана Абу Бакр Фагири и генерал СБР Муса Осман — даже примут участие в прямых переговорах в саудовском городе Джидда для обсуждения перемирия.

Однако, как заявил «Известиям» суданский эксперт, аспирант РУДН Хуссейн Халид Абдалла, режим прекращения огня, скорее всего, снова будет нарушен. «Не думаю, что перемирие будет соблюдаться ни в этот раз, ни в следующий: с момента начала этих событий перемирие было объявлено уже несколько раз, но ни одна из сторон в полной мере не соблюдала его», — отметил он.

Это связано с тем, что в командовании с обеих сторон отсутствует централизованное управление и отдельные военачальники могут нарушать режим прекращения огня по собственной инициативе без ведома руководства, считает исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов.

Впрочем, по мнению эксперта ИМЭМО РАН Станислава Иванова, временное перемирие на этот раз может быть достигнуто, однако вооруженное противостояние рискует продолжиться по истечении его срока — после 11 мая. «Главное — они не могут договориться о власти. Идет борьба за власть среди представителей военной верхушки», — добавил он.

По его мнению, у Саудовской Аравии есть неплохие шансы примирить две враждующие стороны за счет влияния в этой стране.

— Количество жертв уже зашкаливает, обе стороны устали и ищут выход из положения, и тут как нельзя кстати Саудовская Аравия со своей инициативой. Сейчас нужно дождаться окончания сроков перемирия — если оно будет продлено или если сторонам при посредничестве Эр-Рияда удастся договориться о каком-то компромиссе, то ситуация нормализуется», — уверен эксперт.

При этом он отметил: в результате обе военные группировки, независимо от победы одной из них, должны будут передать власть сформированному гражданскому правительству, как это и было запланировано ранее.

Справка «Известий» В 2019 году в результате военного переворота был свергнут бывший президент Судана Омар аль-Башир, который руководил страной 30 лет. До момента его смещения командующий ВС и руководитель СБР подчинялись главе государства. Затем в республике началась реформа сферы безопасности, которая подразумевала интеграцию СБР в Вооруженные силы Судана. В 2021 году произошла еще одна попытка военного переворота, в результате которого были арестованы 40 полицейских, а напряженность в отношениях между военными и гражданскими лицами возросла. С тех пор в Судане не установилась политическая власть, страной управляет переходный временный военный совет. Планировалось, что в этом году в Судане должен быть избран гражданский премьер-министр, а еще через два года пройдут всеобщие выборы.

Саудовская Аравия может применить свое влияние для урегулирования конфликта в Судане, но тогда ей придется выступить гарантом договоренностей, уверен Адрианов. По его словам, у королевства хорошие связи с обоими генералами — они участвовали в операции в Йемене, которую Эр-Рияд начал в 2015 году, и до переворота 2021-го выступали как единый военный блок. В первый же день конфликта в Судане именно Саудовская Аравия и Египет созвали экстренное заседание Лиги арабских государств по этому вопросу.

«Непонятно, какие рычаги давления применит Саудовская Аравия на стороны конфликта и как удастся интегрировать Силы быстрого реагирования в ВС Судана, сколько это займет времени. Саудовской Аравии тогда придется выступать гарантом перемирия, и большой вопрос, как она это будет делать», — резюмировал арабист.

Влияние на страны региона

С начала столкновений в Судане погибло свыше 500 человек, более 4 тыс. получили ранения, сообщили в минздраве страны. Число беженцев в результате конфликта измеряется уже сотнями тысяч, многие из них едут в Саудовскую Аравию и соседние страны — Чад, Египет, Эфиопию и Южный Судан (который отделился от Судана в 2011 году, до сих пор в Судане проживало много выходцев из Южного Судана).

Еще до начала боевых действий Судан балансировал на грани гуманитарной катастрофы из-за политической турбулентности: в 2023 году в помощи нуждались 15,8 млн человек — около трети населения. Боевые действия, распространившиеся на всю территорию страны, привели к острой нехватке продовольствия, воды, лекарств и топлива, а цены на предметы первой необходимости, включая расходы на транспорт, резко выросли.

Кроме того, в Судане сосредоточено более 1 млн беженцев из других стран — Южного Судана, Эритреи, Сирии, Эфиопии, ЦАР, Чада и Йемена.

Эвакуация мирных жителей происходит сейчас через две страны — Египет и Саудовскую Аравию. Так, 30 апреля около 40 россиян прибыло в Джидду из Порт-Судана (оба города расположены на Красном море), еще 203 человека были эвакуированы в Москву силами ВКС России 1 мая через аэропорт Вади-Сидна, расположенный к северу от Хартума. Среди вывезенных были граждане как РФ, так и других стран — Белоруссии, Казахстана, Украины, Молдавии, Киргизии, Бангладеш и самого Судана.

3 мая в Порт-Судан прибыл заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс, который объявил, что ООН направит $1,5 млрд на урегулирование гуманитарной ситуации в стране, призвав суданцев не покидать страну.

При этом сама ООН уже эвакуировала из Хартума сотни сотрудников и членов их семей, о чем 24 апреля сообщил заместитель официального представителя генсекретаря организации Фархан Хак. Ранее о закрытии посольства и эвакуации дипломатов заявил президент США Джо Байден. Также вывозили своих граждан из Судана Египет, Франция, Япония. О возможности переноса посольства из Хартума в Порт-Судан заявлял и МИД Турции.

Тем не менее, по мнению эксперта ИМЭМО РАН Станислава Иванова, конфликт в Судане скорее не дестабилизирует соседние страны региона: «Это чисто внутреннее дело, и так сложилось исторически, что там некуда конфликту распространяться. Кругом пустыня и Красное море — соседей с густонаселенными районами поблизости нет». Единственное государство, на которое может ощутимым образом повлиять кризис, — это Южный Судан, одна из беднейших стран в мире, резюмировал он.