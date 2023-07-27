Генсек ООН выразил поддержку президенту Нигера Базуму

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонный разговор с президентом Нигера Мохамедом Базумом и выразил свою поддержку. Об этом в среду, 26 июля, он сообщил в своем Twitter.

«Я самым решительным образом осуждаю любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое правление, мир и стабильность в Нигере. ООН стоит рядом с правительством и народом Нигера», — написал он.

Ранее в этот день сообщалось, что президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее. По имеющейся информации, президент цел и невредим, он ведет переговоры с военными.

Офис президента Нигера добавил, что глава государства и его семья не пострадали. Национальная армия не поддержала антигосударственные действия мятежников.

Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.