Президент Бенина поедет в Нигер для урегулирования ситуации вокруг лидера страны

Президент Бенина Патрис Талон отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны Мохамеда Базума, которого заблокировала президентская гвардия. Об этом он заявил 26 июля.

«Я считаю, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере, но в идеале всё должно быть сделано в мире и согласии», — приводит его слова агентство Reuters.

Талон заявил об этом по итогам встречи с президентом Нигерии и председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Болой Тинубу.

Ранее в этот день сообщалось, что президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее. По имеющейся информации, глава государства цел и невредим, он ведет переговоры с военными.

Офис президента Нигера добавил, что глава государства и его семья не пострадали. Национальная армия не поддержала антигосударственные действия мятежников.