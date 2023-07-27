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В СМИ сообщили о смещении президента Нигера военными

Reuters: военные Нигера заявили о смещении президента страны
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Фото: TASS/EPA/POOL/LUDOVIC MARIN
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Военные Нигера заявили, что президент страны Мохамед Базум смещен, а государственные границы закрыты. Об этом в четверг, 26 июля, сообщило Reuters со ссылкой на местное телевидение.

«Военные Нигера выступают по национальному телевидению, говорят, что президент Базум смещен, границы закрыты», — передает агентство.

Они также объявили о введении комендантского часа в стране.

Кроме этого, в агентстве заявили, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению, которое до этого, в среду вечером, сообщало, что «ситуация остается неясной».

При этом, по словам репортера Reuters, толпы сторонников президента собиралась у здания национальной ассамблеи в Ниамее, призывая освободить Базума, прежде чем ее разогнала полиция.

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Ранее, 25 июля, сообщалось, что президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее. По имеющейся информации, президент цел и невредим, он ведет переговоры с военными.

Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.

Также свою поддержку выразил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он заявил, что решительным образом осуждает любые попытки захватить власть силой и подорвать демократическое правление, мир и стабильность в Нигере.

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