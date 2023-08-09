Мятежники в Нигере заявили об атаке французских военных на нацгвардию

Мятежники, захватившие власть в Нигере, заявили, что французские военные атаковали бойцов президентской гвардии африканской страны и нарушили ее воздушное пространство. Об это в среду, 9 августа, сообщило «РИА Новости».

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

31 июля в столице Нигера протестующие вышли на улицы с антифранцузскими лозунгами и требованием закрыть все иностранные базы, находящиеся в стране. В тот же день захватившие власть военные объявили о прекращении поставок золота и урана во Францию.

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