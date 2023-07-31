Опубликованы кадры демонстрации у посольства Франции в Нигере

Митингующие вышли к зданию посольства Франции в столице Нигера Ниамее. Кадры протеста в понедельник, 31 июля, публикуют «Известия».

На записи видно, что люди скандируют антифранцузские лозунги и требуют закрытия иностранных военных баз, расположенных в стране. Митинги носят мирный характер.

«Мы против Франции. Мы — жители Нигера, и мы за свободу», — заявил один из демонстрантов.

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чиани. Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики. 28 июля Чиани появился в эфире государственного телевидения Нигера в качестве «президента Национального совета по защите родины». В своем выступлении генерал заявил, что мятеж был организован из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

29 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа в Нигере. Он отметил, что приостановка действия Конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.