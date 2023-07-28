Возглавивший мятеж в Нигере генерал Тчиани выступил с телеобращением к нации
Командующий президентской гвардией генерал Омар Тчиани появился в эфире государственного телевидения Нигера в качестве «президента Национального совета по защите родины». Об этом в пятницу, 28 июля, сообщило France24.
В своем выступлении генерал заявил, что мятеж был организован из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране, уточнило агентство.
Тчиани также сообщил, что Нигер продолжит исполнять все взятые ранее международные обязательства, уточчило Jeune Afrique.
«Наконец, Национальный совет по защите родины в моем лице просит партнеров и друзей Нигера на этом решающем этапе жизни нашей страны довериться нашим силам обороны и безопасности», — цитирует Jeune Afrique выступление Чиани.
Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чианим.
Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. Они также ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.
В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.
Участники массовой акции протеста в четверг, 27 июля, разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН).