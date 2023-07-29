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Евросоюз отказался признавать итоги переворота в Нигере

Боррель: Евросоюз отказался признавать итоги переворота в Нигере
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Фото: ТАSS/EPA/STR
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Европейский союз (ЕС) не будет признавать смену власти в результате мятежа в Нигере. Об этом 29 июля заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Евросоюз не признает и не признает власти, возникшие в результате путча в Нигере. Президент Мохамед Базум был избран демократическим путем, он является и поэтому остается единственным законным президентом Нигера. Его освобождение должно быть безоговорочным и безотлагательным», — приводит его слова внешнеполитическая служба Евросоюза на своем сайте.

Боррель заявил, что приостановка действия конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.

«Европейский союз вновь повторяет свои очень четкие призывы к безотлагательному полному и полному восстановлению конституционного порядка. По согласованию с председателем Европейского совета я продолжу в эти выходные уже начатые многочисленные контакты для достижения этого результата», — отметил дипломат.

По его словам, произошедшее не останется без последствий для партнерства и сотрудничества Евросоюза и Нигера. Так, все действия по сотрудничеству в сфере безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу.

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Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

28 июля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

29 июля Совет Безопасности ООН выступил с призывом о немедленном освобождении президента Базума. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил неконституционную смену правительства в Нигере.

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