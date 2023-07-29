СБ ООН выступил с призывом о немедленном освобождении президента Нигера

Неконституционная смена правительства в регионе и рост террористической активности в Нигере вызывают беспокойство в Совете Безопасности ООН, говорится 28 июля в заявлении международной организации.

«Члены Совета Безопасности выразили обеспокоенность негативными последствиями неконституционной смены правительства в регионе, ростом террористической активности и тяжелой социально-экономической ситуацией», — приводит Financial Times цитату из заявления.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил неконституционную смену правительства в Нигере. Он выразил глубокую обеспокоенность в связи с задержанием президента Мохамеда Базума и призвал все стороны, причастные «к этому достойному осуждения акту, немедленно и без каких-либо предварительных условий освободить президента», сообщили в СБ ООН.

По данным исполняющей обязанности координатора по гуманитарным вопросам в Нигере Николь Куасси, президент Базум «похоже, находится у себя дома, и с ним всё в порядке».

«Мы хотим повторить здесь призыв генерального секретаря о необходимости освободить президента как можно скорее и без предварительных условий», — добавила она.

Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов назвал «Известиям» вероятные причины конфликта в Нигере. По его словам, события ожидаемые, поскольку в стране большое количество проблем экономического и социального характера, а также в сфере безопасности, что создает напряжение в обществе. Он отметил, что республика расположена в нестабильном регионе, на юго-западе она граничит с Буркина-Фасо, на западе — с Мали. В этих странах недавно тоже были совершены госперевороты.