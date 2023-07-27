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Африканист назвал вероятные причины конфликта в Нигере

Свиридов: в Нигере много социально-экономических проблем, что создает напряженность
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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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В конфликте в Нигере мало неожиданного, поскольку в стране большое количество проблем экономического и социального характера, а также в сфере безопасности. Об этом 27 июля «Известиям» заявил эксперт Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов.

Эксперт отметил, что республика расположена в нестабильном регионе, на юго-западе она граничит с Буркина-Фасо, на западе — с Мали. Именно в этих странах недавно тоже были совершены госперевороты.

«В целом в Нигере много социально-экономических проблем: высокая безработица, особенно среди молодого населения. Это создает напряжение в обществе, ведь страна относится к одним из наиболее бедных государств в мире. Африканский союз не поддержал смену власти. Что касается России, то с Нигером в последние годы отношения развивались сдержанно. Но в целом стоит ожидать, что Москва займет нейтральную позицию», — сказал Свиридов.

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Президентская гвардия заблокировала главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее 25 июля. По имеющейся информации, президент цел и невредим.

На следующий день Reuters сообщило, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире они объявили о смещении Базума и закрытии границ. Также была приостановлена деятельность всех учреждений. В стране начались массовые беспорядки. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно, что люди бегают по улицам в хаосе. Также слышны выстрелы.

27 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога.

В этот же день командование Вооруженных сил Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками, заявившими, что президент Базум смещен.

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