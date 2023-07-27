МИД России призвал стороны конфликта в Нигере к диалогу

Россия призывает стороны конфликта в Нигере воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем диалога. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства 27 июля.

По ее словам, Россия с обеспокоенностью следит за развитием обстановки в Республике Нигер, где 26 июля группа военнослужащих блокировала президентский дворец и заявила об отстранении от власти действующего главы государства Мохамеда Базума.

«Призываем стороны конфликта воздержаться от применения силы и решать все спорные вопросы путем мирного и конструктивного диалога. Надеемся на скорейшее урегулирование этого внутриполитического кризиса в интересах восстановления гражданского мира», — говорится в сообщении.

Как отметила Захарова, граждане России, по предварительным данным, в ходе конфликта не пострадали. При этом МИД РФ рекомендовал воздержаться от поездок в Нигер до нормализации обстановки.

Президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее 25 июля. Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.

На следующий день агентство Reuters сообщило, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире они объявили о смещении Базума и закрытии границ. Также была приостановлена деятельность всех учреждений.

В стране начались массовые беспорядки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш также провел телефонный разговор с Базумом и выразил свою поддержку.