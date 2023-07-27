Командование ВС Нигера объявило о солидарности с военными мятежниками

Командование Вооруженных сил (ВС) Нигера 27 июля объявило о солидарности с военными мятежниками, заявившими, что президент страны Мохамед Базум смещен.

Любое внешнее вмешательство в Нигер грозит катастрофическими последствиями для населения и страны, заявили в ВС страны.



Штаб ВС Нигера призвал военных мятежников сохранять боеспособность для борьбы с террористами и организованной преступностью.



При этом военные Нигера отметили, что хотят предотвратить кровопролитие и сохранить физическую неприкосновенность президента.

Президентская гвардия заблокировала Базума в его резиденции в Ниамее 25 июля. По имеющейся информации, президент цел и невредим.



Позже президент Бенина Патрис Талон сообщил, что отправится в Нигер, чтобы урегулировать ситуацию вокруг лидера страны. Он заявил, что в случае необходимости будут использованы все средства для восстановления конституционного порядка в Нигере.



26 июля Reuters сообщило, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному телевидению. В эфире они объявили о смещении Базума и закрытии границ. Также была приостановлена деятельность всех учреждений.



В стране начались массовые беспорядки. На кадрах, которыми делятся очевидцы в социальных сетях, видно, что люди бегают по улицам в хаосе. Также слышны выстрелы.