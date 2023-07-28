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Белый дом допустил разрыв сотрудничества с Нигером

Белый дом заявил, что США могут свернуть сотрудничество с Нигером
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Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
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США могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности, сказал 28 июля на брифинге координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.

«Военный захват власти может вынудить США прекратить сотрудничество с правительством Нигера в сфере безопасности и иных областях», — указал он.

По словам Кирби, Вашингтон глубоко обеспокоены развитием событий в африканском государстве. Белый дом требует немедленного освобождения президента Мохамеда Базума, подчеркнул он.

Ранее в пятницу сообщалось, что Европейский союз (ЕС) может приостановить всю финансовую помощь Нигеру. Это может произойти, в случае если в стране будет нарушен конституционный порядок.

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Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чианим.

На следующий день военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. Они также ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

В тот же день участники массовой акции протеста разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм Нигера.

28 июля командующий президентской гвардией генерал Омар Тчиани появился в эфире государственного телевидения Нигера в качестве «президента Национального совета по защите родины». В своем выступлении генерал заявил, что мятеж был организован из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

По его словам, Нигер продолжит исполнять все взятые ранее международные обязательства.

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