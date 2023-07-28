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Боррель заявил о возможной приостановке финансовой помощи Нигеру

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Maeterlinck
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Европейский союз (ЕС) может приостановить всю финансовую помощь Нигеру. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 28 июля, заявлении главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля.

«Любое нарушение конституционного порядка будет иметь последствия для сотрудничества между ЕС и Нигером, включая немедленную приостановку всей бюджетной поддержки», — говорится в заявлении, цитату из которого приводит ТАСС.

Отмечается, что это может произойти, в случае если в стране будет нарушен конституционный порядок.

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Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. Они также ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Участники массовой акции протеста в четверг, 27 июля, разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН).

28 июля командующий президентской гвардией генерал Омар Тчиани появился в эфире государственного телевидения Нигера в качестве «президента Национального совета по защите родины». В своем выступлении генерал заявил, что мятеж был организован из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране. Он также сообщил, что Нигер продолжит исполнять все взятые ранее международные обязательства.

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