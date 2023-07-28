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Штаб-квартиру правящей партии разграбили и подожгли после госпереворота в Нигере

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Фото: REUTERS/Balima Boureima
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Участники массовой акции протеста в четверг, 27 июля, разграбили и подожгли штаб-квартиру правящей Партии за демократию и социализм Нигера (ПДСН). Такую информацию передает Niger Actu.

Акт вандализма произошел в столице Нигера — городе Ниамее. Прохожие начали бросать камни в окна здания во время совещания партии по вопросу дальнейших действий после случившегося накануне государственного переворота.

После этого число демонстрантов стало увеличиваться. Мятежники взяли здание штурмом. Некоторые члены партии в результате получили травмы. В завершение разграбления штаб-квартиру подожгли. Прибывшие на место пожарные смогли ликвидировать огонь.

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Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу Нигера Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чианим.

Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что президент Базум смещен, а государственные границы закрыты. Они также ввели в стране комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В этот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

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