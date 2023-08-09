Советник свергнутого президента Нигера заявил о его отказе покидать пост

Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум не собирается уходить со своего поста. Об этом сообщил его советник Антинекар Аль-Хасан 9 августа.

«Он ничего не подписывал и не собирается уходить в отставку», — сказал он «РИА Новости» и добавил, что отстраненный президент лучше умрет, чем уйдет со своего поста.

Помимо этого, Аль-Хасан выступил против санкций из-за мятежа в стране. Советник назвал ограничения незаконными, а также подчеркнул, что они направлены не на группу военных, взявших управление страной, а на народ государства.

Ранее в этот день Reuters сообщило о том, что Евросоюз (ЕС) начал подготовку первых санкций в отношении осуществивших госпереворот в Нигере. Список в том числе будет включать пункт о «подрыве демократии».

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день гвардия объявила, что лидер страны смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. Тогда же была приостановлена работа всех учреждений республики.

Экономическое сообщество западноафриканских государств 30 июля на экстренном саммите по ситуации в Нигере пригрозило принять меры вплоть до использования военной силы в том случае, если мятежники в течение недели не восстановят конституционный порядок и не вернут президента к власти.

В свою очередь, Базум 3 августа обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в Нигере. Он отметил, что переворот будет иметь «разрушительные последствия» для страны, окружающего региона и всего мира.