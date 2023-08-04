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Свергнутый глава Нигера попросил восстановить порядок в стране

Свергнутый президент Нигера в колонке попросил США восстановить порядок в стране
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Фото: AP Photo/Fatahoulaye Hassane Midou
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Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум 3 августа обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране.

«В час нужды я призываю правительство США и всё международное сообщество помочь нам восстановить конституционный порядок. Единственный способ добиться существенного прогресса в борьбе против бедности и терроризма — вместе сражаться за наши общие ценности, включая демократический плюрализм и уважение верховенства закона», — написал он в статье для газеты The Washington Post.

Он отметил, что написал этот материал, находясь в заложниках у мятежников.

По его словам, переворот будет иметь «разрушительные последствия» для Нигера, окружающего региона и всего мира.

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Ранее в этот день координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что США выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране.

Тогда же пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в настоящее время решение об остановке американского сотрудничества с Нигером в сфере безопасности не принималось. Также стало известно, что американское оборонное ведомство продолжает взаимодействовать с представителями Вооруженных сил Нигера, которые не участвовали в перевороте.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Нигера Мохамедом Базумом отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия считает крайне важным не допустить деградации обстановки в Нигере. Дипломат указала на необходимость организации национального диалога. Она также отметила, что угроза применения силы не будет способствовать урегулированию ситуации.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

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