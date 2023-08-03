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США опровергли разрыв сотрудничества с Нигером в сфере безопасности

Пентагон: США не принимали решений об остановке сотрудничества с Нигером
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Фото: REUTERS/Balima Boureima
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На сегодняшний день решение об остановке сотрудничества США с Нигером в сфере безопасности не принималось. Об этом в четверг, 3 июля, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Позвольте обратить внимание, что пока нет никаких изменений в готовности сил США в Нигере», — подчеркнул он в ходе брифинга.

Также стало известно, что американское оборонное ведомство продолжает взаимодействовать с представителями вооруженных сил Нигера, которые не участвовали в перевороте.

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Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Нигера Мохамедом Базумом отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объвили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

После этого, 28 июля, США предупредили, что могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

1 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют эвакуировать американских граждан из Нигера, так как не видят угроз для них. По его словам, Вашингтон не готов вести речь о возможности силового урегулирования конфликта, поскольку еще «есть окно возможности для дипломатии», которое при этом «постепенно сужается».

При этом 2 августа американский Госдеп сообщил об эвакуации неосновного дипломатического состава. Отмечается, что на сегодняшний день посольство США в состоянии только оказывать экстренное содействие своим гражданам в Нигере.

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