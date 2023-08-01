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В США заявили об отсутствии планов по эвакуации граждан из Нигера

Белый дом: угроз для граждан США из-за ситуации в Нигере нет
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Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
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В США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, так как не видят угроз для них из-за ситуации в стране. Об этом 1 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге.

«Мы не видим никаких признаков прямых угроз гражданам США или нашим объектам. И поэтому мы не меняли своей позиции относительно присутствия в Нигере в настоящее время», — цитирует его Breaking The News.

Кирби добавил, что власти США ежечасно следят за ситуацией в Нигере. По его словам, Вашингтон не готов вести речь о возможности силового урегулирования конфликта, так как еще «есть окно возможности для дипломатии», которое, при этом, «постепенно сужается».

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Ранее в этот день об эвакуации своих граждан из Нигера заявили МИД Франции и Италии.

Накануне в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.

26 июля президентская гвардия в Нигере организовала мятеж: военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день военные заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

29 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.

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