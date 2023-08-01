Франция и Италия объявили об эвакуации своих граждан из Нигера

Власти Франции и Италии начали эвакуацию своих граждан из Нигера, об этом 1 августа объявили в МИД стран.



Как отмечается на сайте французского МИДа, республика начнет эвакуацию своих соотечественников уже 1 августа.



«С учетом ситуации в Ниамее, агрессии против нашего посольства позавчера и закрытия воздушного пространства, которое лишает наших сограждан возможности покинуть страну своими силами, Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан ЕС, которые желают покинуть страну. Эта эвакуация начнется сегодня», — сказано в сообщении.



В свою очередь, итальянский вице-премьер Антонио Таяни заявил в Twitter, что Италия организует эвакуационный рейс для соотечественников, желающих покинуть Нигер.

«Нигер. Итальянское правительство решило предложить нашим согражданам, находящимся в Ниамее, возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию», — написал он.



Таяни также отметил, что посольство в Ниамее останется открытым и продолжит работать.

Накануне в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.

26 июля военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Мятеж организовала президентская гвардия.



На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.



29 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.