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Франция и Италия объявили об эвакуации своих граждан из Нигера

МИД Франции и Италии объявили об эвакуации своих граждан из Нигера 1 августа
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Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
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Власти Франции и Италии начали эвакуацию своих граждан из Нигера, об этом 1 августа объявили в МИД стран.

Как отмечается на сайте французского МИДа, республика начнет эвакуацию своих соотечественников уже 1 августа.

«С учетом ситуации в Ниамее, агрессии против нашего посольства позавчера и закрытия воздушного пространства, которое лишает наших сограждан возможности покинуть страну своими силами, Франция готовит эвакуацию своих граждан и граждан ЕС, которые желают покинуть страну. Эта эвакуация начнется сегодня», — сказано в сообщении.

В свою очередь, итальянский вице-премьер Антонио Таяни заявил в Twitter, что Италия организует эвакуационный рейс для соотечественников, желающих покинуть Нигер.

«Нигер. Итальянское правительство решило предложить нашим согражданам, находящимся в Ниамее, возможность вылететь из города специальным рейсом в Италию», — написал он.

Таяни также отметил, что посольство в Ниамее останется открытым и продолжит работать.

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Накануне в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.

26 июля военные в Нигере попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Мятеж организовала президентская гвардия.

На следующий день военные Нигера заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

29 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.

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