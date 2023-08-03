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США эвакуируют из Нигера неосновной дипломатический состав

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Фото: AP Photo/Fatahoulaye Hassane Midou
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Госдепартамент США 2 августа сообщил об эвакуации из Нигера неосновного дипломатического состава и членов семей сотрудников посольства.

Отмечается, что решение было принято после того, как местные силовики поместили под домашний арест президента африканского государства Мохамеда Базума.

«С учетом этих событий 2 августа 2023 года госдепартамент отдал распоряжение об отъезде неосновного правительственного персонала США и имеющих на это право членов семей из посольства в (нигерской столице) Ниамее», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Госдепе, посольство приостановило плановые услуги и в состоянии только оказывать экстренное содействие гражданам США в Нигере.

При этом США сохраняют посольство в Нигере и продолжают работу с африканским государством. Кроме того, ожидается, что в скором времени в Ниамей приедет Кэтлин Фитцгиббон, которую американский сенат недавно утвердил в должности нового посла Соединенных Штатов Америки в Нигере.

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Ранее в этот день газета The Hill сообщила, что администрация американского президента Джо Байдена всё еще воздерживается от того, чтобы назвать происходящее в Нигере «переворотом». Вашингтон также не объявил приостановку гуманитарной и экономической поддержки для страны в размере $200 млн.

Также газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти США готовятся к возможной эвакуации большинства сотрудников своего посольства из Нигера. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, чьи слова приводит издание, отметил, что ему ничего не известно об участии американских войск в операции по эвакуации и что «непосредственной угрозы» американскому персоналу или американским гражданам в стране не существует.

Всемирный банк приостановил выделение средств Нигеру по всем операциям, за исключением частных программ. Организация «встревожена попытками свергнуть демократически избранное правительство в Нигере», что и вызвало решение о приостановке.

1 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, так как не видят угроз для них из-за ситуации в стране. По его словам, Вашингтон не готов вести речь о возможности силового урегулирования конфликта, так как еще «есть окно возможности для дипломатии», которое при этом «постепенно сужается».

Накануне в распоряжении «Известий» появились кадры того, как митингующие вышли к зданию посольства Франции в столице Нигера Ниамее с требованием закрытия иностранных военных баз, расположенных в стране.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

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