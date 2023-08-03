The Hill указала на осторожность Белого дома по вопросу переворота в Нигере

Администрация американского президента Джо Байдена всё еще воздерживается от того, чтобы назвать происходящее в Нигере «переворотом». Газета The Hill 2 августа сообщила, что Вашингтон также не объявил приостановку гуманитарной и экономической поддержки для страны в размере $200 млн.

Отмечается, что США приостановили военное сотрудничество с нигерийскими силами. При этом администрация не сообщила официально об эвакуации примерно 1100 американских военнослужащих.

«США, я думаю, сейчас делают всё правильно — не называя это сразу переворотом — чтобы сохранить каналы связи, сохранить свою поддержку Нигеру, если ситуация нормализуется», — сказал старший советник по Африке Института мира США Камисса Камара.

Ранее в этот день газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти США готовятся к возможной эвакуации большинства сотрудников своего посольства из Нигера. Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, чьи слова приводит издание, отметил, что ему ничего не известно об участии американских войск в операции по эвакуации и что «непосредственной угрозы» американскому персоналу или американским гражданам в стране не существует.

Между тем 1 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, так как не видят угроз для них из-за ситуации в стране. По его словам, Вашингтон не готов вести речь о возможности силового урегулирования конфликта, так как еще «есть окно возможности для дипломатии», которое при этом «постепенно сужается».

31 июля в распоряжении «Известий» появились кадры того, как митингующие вышли к зданию посольства Франции в столице Нигера Ниамее с требованием закрытия иностранных военных баз, расположенных в стране.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.