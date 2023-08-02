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Сюжет:

Politico узнала о подготовке США к эвакуации сотрудников посольства в Нигере

Politico: США готовятся к эвакуации большинства сотрудников своего посольства в Нигере
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Фото: commons.wikimedia.org
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Правительство США готовится к возможной эвакуации большинства сотрудников своего посольства из Нигера. Об этом сообщает газета Politico в среду, 2 августа, со ссылкой на неназванного американского дипломата, знакомого с ситуацией.

«В возможной эвакуации будет задействовано большинство, но не все сотрудники посольства. По словам дипломата, она будет включать супругов, детей и ряд американских дипломатов, которые не играют ключевой роли в критических функциях посольства», — говорится в материале.

При этом отмечается, что окончательное решение об эвакуации еще не принято.

Официальный представитель Пентагона генерал Патрик Райдер, чьи слова приводит издание, отметил, что ему ничего не известно об участии американских войск в операции по эвакуации и что «непосредственной угрозы» американскому персоналу или американским гражданам в стране не существует.

«Очевидно, что мы — планирующая организация, мы всегда планируем план действий в случае различных непредвиденных обстоятельств. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией там», — отметил Райдер.

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Днем ранее, 1 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявлял, что США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, так как не видят угроз для них из-за ситуации в стране.

Тогда же глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз принял решение эвакуировать из Нигера граждан стран, входящих в объединение. Он сообщил, что при этом группы Еврокомиссии, отвечающие за гуманитарную помощь, останутся в Нигере и вместе со своими коллегами из соседних стран будут стараться ограничить негативные последствия переворота для населения Нигера.

Кроме того, об эвакуации своих граждан из Нигера заявили МИД Франции и Италии.

Решения об эвакуации были приняты после того, как в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

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