В ЕС решили эвакуировать граждан союза из Нигера

Европейский союз принял решение эвакуировать из Нигера граждан стран, входящих в объединение. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель во вторник, 1 августа.

«На данный момент мы решили приостановить бюджетную поддержку Нигера, а также все действия по сотрудничеству в области безопасности. Мы также приняли решение об эвакуации граждан Европы и проводим эту операцию», — говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

Он сообщил, что при этом группы Еврокомиссии, отвечающие за гуманитарную помощь, останутся в Нигере и вместе со своими коллегами из соседних стран «постараются ограничить негативные последствия переворота для более уязвимого населения Нигера».

В этот же день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби сообщил, что в США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, так как не видят угроз для них из-за ситуации в стране. Кирби также уточнил, что власти США ежечасно следят за ситуацией в Нигере. По его словам, Вашингтон не готов вести речь о возможности силового урегулирования конфликта, так как еще «есть окно возможности для дипломатии», которое при этом «постепенно сужается».

Также во вторник об эвакуации своих граждан из Нигера заявили МИД Франции и Италии.

Накануне в Ниамее митингующие вышли к зданию посольства Франции. Они скандировали антифранцузские лозунги и требовали закрытия иностранных военных баз, которые находятся в Нигере.

26 июля президентская гвардия в Нигере организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день военные заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

29 июля глава дипломатии Европейского союза заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа.