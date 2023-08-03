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Сюжет:

Блинкен заявил о намерении добиваться возвращения власти правительству Нигера

Блинкен: США добиваются возвращения власти правительству Нигера
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Фото: REUTERS/Kevin Wurm
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с президентом Нигера Мохамедом Базумом заявил, что Вашингтон будет добиваться возвращения власти законному правительству этой африканской страны. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, распространенном в среду, 2 августа.

«Госсекретарь продолжил контакты с президентом Базумом для обсуждения развития событий в Нигере. США по-прежнему привержены восстановлению демократически избранного правительства в соответствии с позицией Экономического сообщества стран Западной Африки, Африканского союза и международных партнеров», — говорится в заявлении.

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26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. На следующий день они заявили, что Базум смещен, а границы страны закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики.

Новые власти государства на фоне усиления антифранцузской и в целом антизападной риторики объявили о приостановке экспорта золота и урана во Францию.

31 июля в распоряжении «Известий» появились кадры того, как митингующие вышли к зданию посольства Франции в столице Нигера Ниамее с требованием закрытия иностранных военных баз, расположенных в стране.

Позднее, 1 августа, координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби на брифинге заявил, что США не планируют эвакуировать своих граждан из Нигера, так как не видят угроз для них из-за ситуации в стране. По его словам, Вашингтон не готов вести речь о возможности силового урегулирования конфликта, так как еще «есть окно возможности для дипломатии», которое при этом «постепенно сужается». Однако газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что власти США готовятся к возможной эвакуации большинства сотрудников своего посольства из Нигера.

2 августа Госдепартамент США сообщил об эвакуации из Нигера неосновного дипломатического состава и членов семей сотрудников посольства. Отмечается, что решение было принято после того, как местные силовики поместили под домашний арест президента африканского государства Мохамеда Базума. Как уточнили в Госдепе, посольство приостановило плановые услуги и в состоянии только оказывать экстренное содействие гражданам США в Нигере.

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