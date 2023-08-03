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США выступили за дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере

Белый дом: США выступают сейчас за дипломатию по Нигеру, а не применение силы
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Фото: REUTERS/Mahamadou Hamidou
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Соединенные Штаты Америки на данный момент выступают за дипломатию с целью урегулирования конфликтной ситуации в Нигере, а не за применение силы против мятежников в этой африканской стране. Об этом 3 августа заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Говорю вам, что мы всё еще сконцентрированы на дипломатии. Мы всё еще верим, что у нее есть шансы. Мы всё еще верим, что посреднические усилия могут быть успешными. На это мы и направляем свою энергию», — сказал он.

Представитель Белого дома также упомянул, что мнение Вашингтона относительно безопасности американских граждан в Нигере не изменилось, прямой угрозы в отношении граждан США, проживающих в этой африканской стране нет. Несмотря на это, в Белом доме призвали соотечественников не посещать Нигер до разрешения конфликтной ситуации.

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Ранее в этот день пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что в настоящее время решение об остановке американского сотрудничества с Нигером в сфере безопасности не принималось. Также стало известно, что американское оборонное ведомство продолжает взаимодействовать с представителями Вооруженных сил Нигера, которые не участвовали в перевороте.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с президентом Нигера Мохамедом Базумом отметил, что Вашингтон привержен восстановлению демократически избранного правительства в республике.

26 июля в Нигере президентская гвардия организовала мятеж. Военные попытались заблокировать главу государства в его резиденции в Ниамее. На следующий день они объявили, что Базум смещен. Мятежники ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к зданиям национального телевидения. В тот же день была приостановлена работа всех учреждений республики.

После этого, 28 июля, Соединенные Штаты предупредили, что могут свернуть сотрудничество с правительством Нигера, в том числе в сфере безопасности.

1 августа координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не планируют эвакуировать американских граждан из Нигера, так как не видят угроз для них. По его словам, Вашингтон не готов вести речь о возможности силового урегулирования конфликта, поскольку еще «есть окно возможности для дипломатии», которое при этом «постепенно сужается».

При этом 2 августа американский Госдеп сообщил об эвакуации неосновного дипломатического состава. Отмечается, что на сегодняшний день посольство США в состоянии только оказывать экстренное содействие своим гражданам в Нигере.

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